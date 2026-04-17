Χανιά: Ανετράπη λεωφορείο στον δρόμο για Ανώπολη – O σφοδρός άνεμος σήκωνε πέτρες στα Σφακιά

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή από χθες με πολύ ισχυρές εντάσεις, «σηκώνουν πέτρες», προκαλώντας αρκετά προβλήματα.

Με τις ρόδες στον αέρα, κατέληξε λεωφορείο που ανετράπη στον δρόμο που οδηγεί στην Ανώπολη Σφακίων, το απόγευμα της Παρασκευής.

Το μεσαίου μεγέθους λεωφορείο του ΚΤΕΛ το οποίο πραγματοποιεί εσωτερικό δρομολόγιο, τοπικά στην περιοχή ανατράπηκε και επισήμως δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ και οι Αρχές ενημερώθηκαν το απόγευμα.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι αιτίες του ατυχήματος ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι τοπικά έγινε λόγος ακόμα και για την πιθανότητα να το ανέτρεψαν οι ισχυρότατοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Οι άνεμοι που πνέουν στα Σφακιά από χθες με πολύ ισχυρές εντάσεις, «σηκώνουν πέτρες», προκαλώντας αρκετά προβλήματα.

Όπως δήλωσε στο Flashnews.gr ο δήμαρχος Σφακίων, Γιάννης Ζερβός: «Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έχουν προκληθεί ζημιές αλλά και εκτεταμμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Χθες έγινε στην περιοχή μπλακ άουτ. Σήμερα παραμένει το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Κομιτάδων καθώς ο αέρας έριξε ολόκληρο στύλο, ενώ στην Ανώπολη και το Λουτρό έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, χωρίς ωστόσο να λείπουν τοπικά προβλήματα. Τέλος, πρόβλημα αντιμετωπίζει η Αγία Ρουμέλη που δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης λόγω ανέμων».

 

Πηγή: flashnews.gr

Διακοπές στα χωριά και τα βουνά –...

0
Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο μεταρρυθμίσεων που στοχεύει στην αποσυμφόρηση...

Μεσόγειο «ψηφίζουν» οι Ευρωπαίοι: Ταξίδια με «πυξίδα»...

0
Η νότια Ευρώπη αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή της σεζόν. Ισχυρή...

Διακοπές στα χωριά και τα βουνά –...

0
Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο μεταρρυθμίσεων που στοχεύει στην αποσυμφόρηση...

Μεσόγειο «ψηφίζουν» οι Ευρωπαίοι: Ταξίδια με «πυξίδα»...

0
Η νότια Ευρώπη αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή της σεζόν. Ισχυρή...
Popular

More like this
Related

Διακοπές στα χωριά και τα βουνά – Νέο σχέδιο της Ε.Ε. αντίδοτο στον υπερτουρισμό

ΠΚ team ΠΚ team -
Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο μεταρρυθμίσεων που στοχεύει στην αποσυμφόρηση...

Κυβέρνηση σε παρακμή: Το Μαξίμου απέναντι σε μια νέα κανονικότητα που δεν προμηνύει τίποτε καλό

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ποιοτική κρίση αξιοπιστίας....

Μεσόγειο «ψηφίζουν» οι Ευρωπαίοι: Ταξίδια με «πυξίδα» την ασφάλεια και το χαμηλό κόστος

ΠΚ team ΠΚ team -
Η νότια Ευρώπη αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή της σεζόν. Ισχυρή...

Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο 45χρονος φέρεται να έδιωξε από το δωμάτιο την...

