Μανώλης Χνάρης:«Κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα και υπονόμευση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας»

Τη συστηματική μείωση του δικτύου των καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε ολόκληρη τη χώρα, με αναστολές λειτουργίας ή οριστικά κλεισίματα σε πολλές περιοχές, αστικές και αγροτικές, καθώς και τον έντονο προβληματισμό που προκύπτει σχετικά με τη συμμόρφωση της ΕΛΤΑ Α.Ε. προς τις υποχρεώσεις της ως παρόχου Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, φέρνει στη Βουλή των Ελλήνων η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής με την κατάθεση Ερώτησης, την οποία συνυπογράφει ο Βουλευτής Ρεθύμνης του κόμματος, Μανόλης Χνάρης.

Συγκεκριμένα, οι Βουλευτές κάνουν ειδική μνεία στην απάντηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε παλαιότερη κοινοβουλευτική τους παρέμβαση, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: «από την 1.1.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 197 του ν. 4389/2016, το σύνολο των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου της ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. έχει μεταβιβαστεί στην εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., η οποία από τον Δεκέμβριο του 2020 κατέχει το 100% των μετοχών.

Η ΕΛΤΑ Α.Ε., ως φορέας καθολικής υπηρεσίας, υποχρεούται να διασφαλίζει στους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών σε όλη την ελληνική επικράτεια, μόνιμα και σε τιμές προσιτές, καθολική ταχυδρομική υπηρεσία… σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη σύμβαση ανάθεσης παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΛΤΑ Α.Ε. της 9.12.2022».

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις που πρόκειται να επέλθουν σε συνέχεια των διαδοχικών αποφάσεων «αναστολής λειτουργίας ή συγχώνευσης ταχυδρομικών καταστημάτων, χωρίς επαρκή πρόβλεψη για εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών… ιδίως στις ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές», ενώ παράλληλα «δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών στερούνται πλέον βασικών υπηρεσιών — πληρωμών, αποστολών και παραλαβών, ταχυδρομικών δεμάτων και συναλλαγών μικροχρηματοοικονομικού χαρακτήρα», με αποτέλεσμα να επηρεάζεται άμεσα η καθημερινή οικονομική και κοινωνική ζωή.

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι είναι αναγκαία η «διασφάλιση ίσης πρόσβασης όλων των πολιτών στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους» και καθώς «τα ΕΛΤΑ δεν αποτελούν απλώς πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά κρίσιμο κρίκο κοινωνικής συνοχής, ιδίως για ηλικιωμένους, αγρότες και μικρές επιχειρήσεις στην περιφέρεια & στην ύπαιθρο», οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, απευθύνουν στον αρμόδιο Υπουργό τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποια είναι τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που έχουν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους ή επίκειται να κλείσουν βάσει του σχεδίου αναδιοργάνωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε.;

2. Έχει προηγηθεί αξιολόγηση ή γνωμοδότηση της ΕΕΤΤ σχετικά με τις επιπτώσεις των παραπάνω αποφάσεων στην παροχή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας;

3. Ποια είναι τα κριτήρια και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συγχώνευση ή κατάργηση καταστημάτων ΕΛΤΑ, και αν υπάρχει πρόβλεψη δημόσιας διαβούλευσης με τους οικείους δήμους και περιφέρειες;

4. Πώς διασφαλίζεται ότι οι πολίτες σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές διατηρούν πρακτική πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες που ορίζονται από τη σύμβαση του 2022;

5. Προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει το υφιστάμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε., ώστε να μην θιγεί ο καθολικός χαρακτήρας των υπηρεσιών και να ενισχυθεί η παρουσία του Οργανισμού στις τοπικές κοινωνίες;

6. Προτίθεται το Υπουργείο να διασφαλίσει, σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη λειτουργία ενός ελάχιστου εγγυημένου δικτύου ΕΛΤΑ ανά Δήμο;

Στο πλαίσιο της ερώτησης και κατόπιν πληροφοριών σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας ταχυδρομικών καταστημάτων στο ν. Ρεθύμνης σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Μ. Χνάρης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Δυστυχώς, όπως ενημερωνόμαστε, το προσεχές διάστημα αναμένεται να διακοπεί η λειτουργία πέντε ταχυδρομικών καταστημάτων στο ν. Ρεθύμνου, ενός σε κάθε Δήμο.

Η επικείμενη αυτή απόφαση οδηγεί σε σοβαρή υποβάθμιση της ταχυδρομικής υπηρεσίας, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση τόσο στους πολίτες, ιδίως των απομακρυσμένων περιοχών, λόγω της υποβάθμισης και του αποκλεισμού τους από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, όσο και στους εργαζόμενους των ΕΛΤΑ, οι οποίοι αγωνιούν για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι, για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προτεραιότητα είναι το όφελος και η κερδοφορία των ισχυρών και όχι των πολιτών. Ταυτόχρονα με τη συνεχή υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών στην περιφέρεια επιτείνεται το φαινόμενο της ερήμωσης των τοπικών κοινωνιών, εντείνοντας το ήδη οξυμένο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας».