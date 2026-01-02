ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μάνος Παπαδάκης: «Τα Απαραίτητα» | Σάββατο 03 Ιανουαρίου, 21:30 στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant

Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μάνος Παπαδάκης: «Τα Απαραίτητα» | Σάββατο 03 Ιανουαρίου, 21:30 στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant

Ο Μάνος Παπαδάκης, ένας από τους πιο δραστήριους και χαρισματικούς Κρητικούς τραγουδοποιούς, φέρνει στις αποσκευές του «τα Απαραίτητα», τραγούδια που δεν μπορούν να λείψουν από κανένα μουσικό ροκ και έντεχνο πρόγραμμα! Τραγούδια και ιστορίες τραγουδιών που συνδέουν και ταξιδεύουν τον θεατή σε μια γύρα στον χρόνο!

Με εξαιρετικό σολίστ του κλαρίνου Νίκο Οικονομέα και τον Πολύδωρο Φραντζεσκακη στα κρουστά, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα τραγουδιών, που έχει «γράψει» πολλά χιλιόμετρα ανά τις εμφανίσεις του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με την εξαιρετικών κριτικών παράστασή του, με τον τίτλο «η Γύρα».

Σε αυτή την παράσταση ο Μάνος παρουσιάζει ένα μικρό αφιέρωμα στον καλο του φίλο, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, καθώς και στον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο. Συνδέει τραγούδια και ιστορίες προσωπικές, που τον δένουν με τους συνθέτες και τους τραγουδοποιούς και ετσι διαμορφώνεται ένα ταξίδι που όμοιό του δεν έχει βιώσει ο θεατής!

Επιπλέον ο Μάνος, παρουσιάζει για πρώτη φορά και νέα του τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν εντός του 2026, σε βινύλιο , με τον τίτλο «Λαβύρινθος».

Η νέα χρονιά μας βρίσκει στο ανακαινισμένο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant, με γνωστά, αγαπημένα, αλλά και νέα τραγούδια από εξαιρετικούς μουσικούς της πόλης μας!

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
