Χανιά:Πρόγραμμα Εορτασμού Θεοφανείων στον Δήμο Πλατανιά

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Πλατανιά σας ενημερώνει για το πρόγραμμα εορτασμού των Θεοφανείων, τη Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026.

-Ώρα 10:30π.μ: Αγιασμός των υδάτων, στο Λιμανάκι του Πλατανιά.
-Ώρα 11:00π.μ: Αγιασμός των υδάτων, στην παραλία του Ταυρωνίτη.
-Ώρα 11:00π.μ: Αγιασμός των υδάτων, στην παραλία των Καμισιανών.
-Ώρα 11:30π.μ: Αγιασμός των υδάτων, στην παραλία του Γερανίου.
-Ώρα 11:30μ.:Αγιασμός των υδάτων, στο Λιμάνι Κολυμβαρίου.

-Ώρα 17:00 Εορταστική εκδήλωση,στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, για την υποδοχή του νέου έτους και την απονομή επαίνων και βραβείων, στους επιτυχόντες σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κατά το Σχολικό Έτος 2024-2025 και οι οποίοι αποφοίτησαν ή καταγονταιαπό τον Δήμο Πλατανιά.

