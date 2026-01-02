Γ. Λιονάκης: το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά στα τροχαία από το 1995 μέχρι σήμερα

“Το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά στα τροχαία από το 1995 μέχρι σήμερα με μοναδική εξαίρεση το 2020 χρονιά του κορωνοϊού”, αναφέρει στην ετήσια αναφορά για τα τροχαία στην Κρήτη, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου για την πρόληψη των Τροχαίων, Γιάννης Λιονάκης.

Κομβικό ρόλο στο ζήτημα της αυστηροποίησης των τροχονομικών ελέγχων, στάθηκε ο θάνατος του 22χρονου Παναγιώτη Καλατζή, στις 11 Ιανουαρίου του 2025. Ενας άδικος θάνατος που, όπως αναφέρει ο κ. Λιονάκης, “ταρακούνησε, όχι μόνο πολλούς πολίτες αλλά κυρίως την Πολιτεία. Οδήγησε σε αυστηρότερους ελέγχους και αυξήσεις προστίμων, ενώ φαίνεται πως προβλημάτισε και την κοινωνία.

“Μπορούμε να αλλάξουμε; Φαίνεται πως ναι”, δηλώνει ο κ. Λιονάκης, ο οποίος ωστόσο επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Εχουμε περίπου 60 και πάνω νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων,πάνω από 100 το 2024,τη στιγμή που άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται στους 20–22. Αναλυτικά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Γιάννης Λιονάκης:

Το 2025 είχαμε 38 νεκρούς σε τροχαία στο νησί, ενώ το 2024 ήταν 64. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο Ρέθυμνο, όπου από τους 13 νεκρούς του 2024 φτάσαμε στους 3 το 2025. Στα Χανιά, από τους 23 ο αριθμός έπεσε στους 13.

“Περιμένω τη μέρα που η σωστή οδηγική συμπεριφορά θα είναι καθημερινή σκέψη και τη μέρα που στα σχολεία, μέσα από οργανωμένα προγράμματα, εκπαιδευμένοι δάσκαλοι θα μιλούν ουσιαστικά στα παιδιά μας για την οδική ασφάλεια. Τη μέρα που αυτή η παιδεία θα ξεκινά από την οικογένεια ,από το μαιευτήριο.

Και τέλος, τη μέρα που η φιλοσοφία της Πολιτείας και της κοινωνίας θα είναι: «να σε μάθω να μην το κάνεις», όχι «να σε τιμωρήσω αν το κάνεις», καταλήγει ο Πρόεδρος του Συλλόγου.

