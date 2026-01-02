Δήμος Πλατανιά:Εκδήλωση Υποδοχής του Νέου Έτους και Βράβευση Επιτυχόντων στην Ανώτατη Εκπαίδευση

O Δήμος Πλατανιά και η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης σας προσκαλούν την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 17:00 στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, στο Κολυμπάρι, στην καθιερωμένη εορταστική εκδήλωση για την υποδοχή του νέου έτους και την απονομή επαίνων και βραβείων στους επιτυχόντες από τον Δήμο Πλατανιά σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κατά το σχολικό έτος 2024-25.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

• Απολυτίκιο Εορτής – Κοπή Αγιοβασιλόπιτας της ΟΑΚ

• Kάλαντα από τη Χορωδία του Ωδείου της Ιεράς Μητρόπολης Κισσάμου και Σελίνου

• Χαιρετισμοί

• Απονομή επαίνων και βραβείων στους επιτυχόντες από τον Δήμο Πλατανιά σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατά το Σχολικό Έτος 2024-2025

• Παραδοσιακό Κέρασμα από τον Δήμο Πλατανιά