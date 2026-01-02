Ηράκλειο:Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2026

Ο Δήμος Χερσονήσου ανακοινώνει τον ορισμό των Αντιδημάρχων για το έτος 2026, καθώς και το βασικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με την απόφαση 53/2025 του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη.

Ειδικότερα ως Αντιδήμαρχοι ορίζονται οι:

1. Θραψανιώτη Αικατερίνη – Τουρισμού, Απασχόλησης, Καινοτομίας, Μάρκετινγκ και Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων.

2. Κατσαμποξάκης Σπυρίδων – Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας, Επιχειρηματικότητας, Καθημερινότητας και Δημοτικής Αστυνομίας (κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μαλίων).

3. Μακράκης Σπυρίδων – Αγροτικής Ανάπτυξης, Άρδευσης, Κτηνοτροφίας και Αγροτικής Οδοποιίας (κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Επισκοπής).

4. Μαστοράκης Γεώργιος – Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

5. Μπάτσης Δημήτριος – Τεχνικών Έργων, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ποιότητας Ζωής (κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Χερσονήσου).

6. Πλευράκη Δέσποινα – Παιδείας, Πολιτισμού, ΑΜΕΑ και Ισότητας.

7. Σταυρουλάκης Νικόλαος – Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γουβών).

8. Πλευράκης Εμμανουήλ – Οικονομικών Θεμάτων.

9. Ροδιτάκης Τηλέμαχος – Τεχνικών Συνεργείων και Καθημερινότητας.

Επίσης, ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Χερσονήσου ορίζονται με τις παρακάτω αρμοδιότητες οι:

1. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ – Εποπτεία Τμήματος Εσόδων, Εποπτεία Τμήματος Προμηθειών, Εφαρμογή κανονιστικής κοινοχρήστων χώρων.

2. Κοκοδρούλης Ευάγγελος – Νεολαία, Τοπικό Συμβούλιο Νέων, Αθλητισμός.

3. Μαραγκάκης Σπυρίδων – Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα, Καινοτομία & Αναπτυξιακές Δράσεις.

4. Μαυροφοράκης Ιωάννης – Δημοτική Περιουσία, Εφαρμογή Κανονισμού Άρδευσης.

5. Χατζάκης Ευάγγελος – Κοινόχρηστοι & Κοινωφελείς Χώροι, Πράσινο Ταμείο, Παιδικές Χαρές, Αυτεπιστασία, Έργα Γουβών & Επισκοπής.

6. Ψυλλάκης Εμμανουήλ – Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις & Προσβασιμότητα.