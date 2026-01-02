Ηράκλειο:Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2026

Ο Δήμος Χερσονήσου ανακοινώνει τον ορισμό των Αντιδημάρχων για το έτος 2026, καθώς και το βασικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με την απόφαση 53/2025 του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη.
Ειδικότερα ως Αντιδήμαρχοι ορίζονται οι:
1. Θραψανιώτη Αικατερίνη – Τουρισμού, Απασχόλησης, Καινοτομίας, Μάρκετινγκ και Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων.
2. Κατσαμποξάκης Σπυρίδων – Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας, Επιχειρηματικότητας, Καθημερινότητας και Δημοτικής Αστυνομίας (κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μαλίων).
3. Μακράκης Σπυρίδων – Αγροτικής Ανάπτυξης, Άρδευσης, Κτηνοτροφίας και Αγροτικής Οδοποιίας (κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Επισκοπής).
4. Μαστοράκης Γεώργιος – Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
5. Μπάτσης Δημήτριος – Τεχνικών Έργων, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ποιότητας Ζωής (κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Χερσονήσου).
6. Πλευράκη Δέσποινα – Παιδείας, Πολιτισμού, ΑΜΕΑ και Ισότητας.
7. Σταυρουλάκης Νικόλαος – Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γουβών).
8. Πλευράκης Εμμανουήλ – Οικονομικών Θεμάτων.
9. Ροδιτάκης Τηλέμαχος – Τεχνικών Συνεργείων και Καθημερινότητας.
Επίσης, ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Χερσονήσου ορίζονται με τις παρακάτω αρμοδιότητες οι:
1. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ – Εποπτεία Τμήματος Εσόδων, Εποπτεία Τμήματος Προμηθειών, Εφαρμογή κανονιστικής κοινοχρήστων χώρων.
2. Κοκοδρούλης Ευάγγελος – Νεολαία, Τοπικό Συμβούλιο Νέων, Αθλητισμός.
3. Μαραγκάκης Σπυρίδων – Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα, Καινοτομία & Αναπτυξιακές Δράσεις.
4. Μαυροφοράκης Ιωάννης – Δημοτική Περιουσία, Εφαρμογή Κανονισμού Άρδευσης.
5. Χατζάκης Ευάγγελος – Κοινόχρηστοι & Κοινωφελείς Χώροι, Πράσινο Ταμείο, Παιδικές Χαρές, Αυτεπιστασία, Έργα Γουβών & Επισκοπής.
6. Ψυλλάκης Εμμανουήλ – Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις & Προσβασιμότητα.