Ρέθυμνο:Δύο τελευταίες γιορτινές παραστάσεις για το «Ήταν ένα μικρό κρεβάτι»!

Αυτό το Σάββατο και την Κυριακή στον Θεατρικό Περίπλου!

Το 2026 μας γεμίζει θέατρο! Η Παιδική Σκηνή του Θεατρικού Περίπλου περιμένει για… «ποδαρικό» τους μικρούς φίλους της από μεθαύριο, Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Η παράσταση, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Θωμά Καντιφέ, αποτελεί μια υπέροχη ευκαιρία για να χτιστεί μια νέα, πιο τρυφερή σχέση των παιδιών με τον ύπνο. Τα παιδιά θα νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια και ηρεμία στο δωμάτιό τους και η παράσταση τους δίνει θάρρος να κοιμούνται πιο εύκολα και ανεξάρτητα με μόνο τους μέσο… την Φαντασία τους!

Ο θείος Ονειρούλης και ο μικρός Αντρέας θα χορέψουν, θα τραγουδήσουν και θα παίξουν, παρέα με τους θεατές για τα πιο γλυκά και διασκεδαστικά Χριστούγεννα! Με τις περιπέτειές του θείου Ονειρούλη και του μικρού Αντρέα, τα παιδιά θα ανακαλύψουν νέους δρόμους μέσα από τη φαντασία τους, για να κοιμούνται πια μόνα τους, αλλά και

Δίνονται παραστάσεις και για σχολεία, κατόπιν συνεννόησης, κρατήσεις: 6945 458 516

ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ «ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ» ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ!

«Ήταν ένα μικρό καράβι»

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 και ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Ιανουαρίου 2026

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 6945 458 516 – Ώρα έναρξης: 6 μ.μ. – Είσοδος: 12€

Στο θέατρο του Θεατρικού Περίπλου, Φρυγανάκη 46 (σκηνή Τιτίκα Νικηφοράκη), Μασταμπάς – Ρέθυμνο

[Για παιδιά 3 – 9 χρονών]

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Αυτά τα Χριστούγεννα… Ο μικρός Αντρέας συναντά τον θείο Ονειρούλη και μαζί ταξιδεύουν γελώντας, τραγουδώντας, παίζοντας, από εδώ μέχρι… το φεγγάρι! Μετρώντας αρνάκια, θα χαιρετίσουν τα 7 γυαλιστερά αστέρια, θα συναντήσουν τη μάγισσα με το σκοτεινό καζάνι και τον παραπονιάρη γατούλη της και θα ζήσουν πολλές περιπέτειες ανακατεύοντας γράμματα και χρώματα, μαζί με ένα χιονάνθρωπο και ένα λευκό λαγό, ψάχνοντας να βρουν το θησαυρό του Ωκεανού…

Θα τα καταφέρουν…; Ελάτε να τους βοηθήσουμε, όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, σε μια πραγματικά ονειρική παράσταση!!!

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Σκηνικά: Θωμάς Καντιφές

Ήχος – Φωτισμοί: Μάριος Μαραγκουδάκης

Παίζουν: Θωμάς Καντιφές, Ανδρέας Διαμαντάκης