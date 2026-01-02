ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Το χιόνι έγινε ευκαιρία για πρωτοχρονιάτικη απόδραση στον Ψηλορείτη!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο δρόμος παραμένει ανοικτός μέχρι το καταφύγιο του Μυγερού, διευκολύνοντας την πρόσβαση και καθιστώντας την επίσκεψη ασφαλή και άνετη

Το πρώτο χιόνι “έντυσε” τον Ψηλορείτη στα λευκά και μετέτρεψε το τοπίο σε ένα γνήσιο πρωτοχρονιάτικο σκηνικό, ιδανικό για μικρές αποδράσεις στη φύση, για όλες τις ηλικίες, στην “καρδιά” της Κρήτης.

Όπως αναφέρει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Λιβαδιωτών:

«Το Λιβαδιώτικο Αόρι ξεχωρίζει αυτή την περίοδο ως ένας προορισμός, που συνδυάζει βουνό, αυθεντικές εμπειρίες και φιλοξενία — μια μοναδική πρόταση, για ντόπιους και επισκέπτες.

Η περιοχή αποτελεί σημαντικό κομμάτι του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Ψηλορείτη ενώ βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο μιας σημαντικής επιστημονικής ανακάλυψης, καθώς εντοπίστηκαν παγετώνες — ένα σπουδαίο εύρημα μεγάλης σημασίας, που αναδεικνύει τη γεωλογική και περιβαλλοντική αξία του Ψηλορείτη και προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο μοναδικότητας στον τόπο.

Εδώ βρίσκεται και η αγαπημένη πλαγιά των σκιέρ, που κάθε χρόνο προσελκύει φίλους του βουνού και των χειμερινών σπορ, προσφέροντας στιγμές δράσης αλλά και χαλάρωσης μέσα στη φύση. Αναμένοντας τον ερχόμενο Μάρτιο, την έλευση αθλητών απ’ όλον τον κόσμο, για τη διεξαγωγή των αγώνων ορειβατικού σκι, PIERRA CRETA 2026.

Ο δρόμος παραμένει ανοικτός μέχρι το καταφύγιο του Μυγερού, διευκολύνοντας την πρόσβαση και καθιστώντας την επίσκεψη ασφαλή και άνετη. Στην περιοχή υπάρχουν σημεία για διαμονή, φαγητό και καφέ, όπου μπορεί κανείς να ζεσταθεί και να απολαύσει την κρητική φιλοξενία με θέα το χιονισμένο τοπίο.

O Ψηλορείτης δεν είναι απλώς ένα βουνό — είναι μια εμπειρία ζωής, σε όλες τις εποχές.

Το Λιβαδιώτικο αόρι σας περιμένει να το ανακαλύψετε, να το απολαύσετε και να το ζήσετε!»https://flashnews.gr/

Ρέθυμνο:Δύο τελευταίες γιορτινές παραστάσεις για το «Ήταν ένα μικρό κρεβάτι»!
