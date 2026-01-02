ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:“Secret Santa με πολλές εκπλήξεις για τους Cretan Kings!”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε γιορτινό κλίμα και με χαμόγελα πραγματοποιήθηκε το φετινό Secret Santa της ανδρικής ομάδας του Ρέθυμνο Cretan Kings, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η ομάδα δεν είναι μόνο όσα συμβαίνουν μέσα στο παρκέ, αλλά και όσα χτίζονται έξω από αυτό.

Παίκτες, τεχνικό επιτελείο και το staff της ομάδας πριν από την πρώτη προπόνηση του 2026, αντάλλαξαν δώρα και ευχές. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ζεστό, με πολύ γέλιο, πειράγματα και στιγμές που ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο το οικογενειακό πνεύμα της ομάδας.

Τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν τη συνοχή και τη χημεία που χαρακτηρίζουν τους Cretan Kings, στοιχεία που αποτελούν βασικά συστατικά τόσο για την αγωνιστική όσο και για την ανθρώπινη επιτυχία της ομάδας.

Οι γιορτές είναι μια ευκαιρία να θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός ενώνει και ότι οι δυνατές ομάδες χτίζονται πάνω σε σχέσεις, σεβασμό και καλή διάθεση.

Η οικογένεια του Ρέθυμνο Cretan Kings εύχεται σε όλους καλή χρονιά, με υγεία, χαμόγελα και πολλές επιτυχίες εντός κι εκτός γηπέδων!

Δήμος Αγίου Νικολάου:Ο Άγιος Βασίλης θα υποδέχεται τα παιδιά και θα μοιράζει δώρα στο κτίριο του παλαιού Ειρηνοδικείου και την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Ιανουαρίου
Ρέθυμνο:Δύο τελευταίες γιορτινές παραστάσεις για το «Ήταν ένα μικρό κρεβάτι»!
