Δήμος Αγίου Νικολάου:Ο Άγιος Βασίλης θα υποδέχεται τα παιδιά και θα μοιράζει δώρα στο κτίριο του παλαιού Ειρηνοδικείου και την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των εορταστικών του δράσεων, ο Άγιος Βασίλης θα συνεχίσει να υποδέχεται τα παιδιά και να μοιράζει δώρα στο κτίριο του παλαιού Ειρηνοδικείου στον Άγιο Νικόλαο, την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, από τις 17:00 έως τις 20:00.

Η δράση απευθύνεται σε όλα τα παιδιά (απαραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη της κάρτας που τους έχει μοιραστεί στα σχολεία) και έχει στόχο να προσφέρει χαρά, χαμόγελα και εορταστική ατμόσφαιρα, ενισχύοντας το πνεύμα των ημερών.

