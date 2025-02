Μαντόνα: Σφοδρή επίθεση εναντίον του Τραμπ – «Εάν πρόκειται για αστείο, εγώ δεν γελάω»

Η Μαντόνα ασκεί συνεχώς έντονη κριτική στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο – Αφορμή αυτή τη φορά αποτέλεσε μία ανάρτησή του που αποκαλεί τον εαυτό του βασιλιά.

I thought this country was built by

Europeans, escaping living under the rule of a King, to establish a New World governed by the people.

Currently we have a president who calls Himself.

Our King

If this is a joke,

I’m not laughing pic.twitter.com/SKblEYiRo1

— Madonna (@Madonna) February 21, 2025