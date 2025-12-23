Αλέξης Καλοκαιρινός: Επιδίωξή μας είναι να καρποφορήσει η προεργασία που έχει γίνει αυτά τα δύο χρόνια και να νιώσουμε πραγματικά την πόλη μας να αλλάζει

Στο «Μαρίνα» το Χριστουγεννιάτικο γεύμα του Δημάρχου Ηρακλείου στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το δημοτικό ρεπορτάζ

Στο «Μαρίνα», στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο γεύμα του Δημάρχου Ηρακλείου προς τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το δημοτικό ρεπορτάζ.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός υποδέχθηκε τους ανθρώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στον ανακαινισμένο χώρο του «Μαρίνα», αντάλλαξε μαζί τους ευχές για τις γιορτές και τη νέα χρονιά, επεσήμανε το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο επιτελούν ένα έργο το οποίο πρέπει όλοι να εκτιμούμε και έστειλε τις ευχές του στις Ηρακλειώτισσες και τους Ηρακλειώτες λέγοντας:

«Η ευχή μου είναι αλληλεγγύη, είναι άνοιγμα της καρδιάς, είναι ανοικτή αγκαλιά και κυρίως αγάπη. Νομίζω ότι η αγάπη είναι αυτό που χρειαζόμαστε όλοι. Είναι η πιο μεγάλη και η πιο βαθιά μας και συχνά ανομολόγητη ανάγκη. Αυτό πρέπει να το κάνουμε με έναν τρόπο ενεργητικό, να δείχνουμε την αγάπη μας, την αγάπη που φωλιάζει μέσα στην ψυχή μας και όλα τα υπόλοιπα έρχονται».

Αναφερόμενος στο 2026, ο Δήμαρχος Ηρακλείου επεσήμανε: «Ειδικότερα τώρα από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, και συγκεκριμένα για το 2026, δεν θέλω να εκφράσω ευχή.

Αλλά να διατυπώσω την επιδίωξη, που είναι να καρποφορήσει η προεργασία που έχει γίνει σε αυτά τα δύο χρόνια που κλείνουμε τώρα και αυτό να αποδώσει στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Να νιώσουμε πραγματικά την πόλη μας να αλλάζει.

Να νιώσουμε την ποιότητα ζωής να αναβαθμίζεται μέσα στην πόλη και αυτό να γίνεται μέσα σε μια δυναμική που θα οδηγήσει το Ηράκλειο, την κοινωνία του, τους ανθρώπους, σε μια εποικοδομητική πορεία για τα επόμενα πολλά χρόνια.»

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα σχόλια από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για τον ανακαινισμένο χώρο του «Μαρίνα», το φαγητό και την ποιότητα της εξυπηρέτησης ήταν ιδιαίτερα θετικά, ενώ στο τέλος δόθηκε σε όλους ως δώρο το ημερολόγιο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης για το 2026.