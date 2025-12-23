ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Χριστουγεννιάτικες ευχές Δήμου Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης το Δημοτικό Συμβούλιο
και οι εργαζόμενοι του Δήμου Αγίου Νικολάου σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισμένο το 2026.
Καλή Χρονιά !

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στο «Μαρίνα» το Χριστουγεννιάτικο γεύμα του Δημάρχου...

0
Αλέξης Καλοκαιρινός: Επιδίωξή μας είναι να καρποφορήσει η προεργασία...

Λασίθι:Ανακοίνωση για τη λειτουργία του καρουζέλ στη...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω...

Στο «Μαρίνα» το Χριστουγεννιάτικο γεύμα του Δημάρχου...

0
Αλέξης Καλοκαιρινός: Επιδίωξή μας είναι να καρποφορήσει η προεργασία...

Λασίθι:Ανακοίνωση για τη λειτουργία του καρουζέλ στη...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Ανακοίνωση για τη λειτουργία του καρουζέλ στη Λίμνη Αγίου Νικολάου
Επόμενο άρθρο
Στο «Μαρίνα» το Χριστουγεννιάτικο γεύμα του Δημάρχου Ηρακλείου στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το δημοτικό ρεπορτάζ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συνελήφθη καταδικασμένος εκτελεστής της Greek Mafia

ΠΚ team ΠΚ team -
Σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι αστυνομικές Αρχές, καθώς στα χέρια...

Στο «Μαρίνα» το Χριστουγεννιάτικο γεύμα του Δημάρχου Ηρακλείου στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το δημοτικό ρεπορτάζ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αλέξης Καλοκαιρινός: Επιδίωξή μας είναι να καρποφορήσει η προεργασία...

Panettone: Ο ιταλικός θεσμός των Χριστουγέννων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πώς ένα κέικ που γεννήθηκε από ανάγκη (ή, κατά...

Επίδομα θέρμανσης: Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης

ΠΚ team ΠΚ team -
Σχεδόν 100 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν για πετρέλαιο θέρμανσης. Ολοκληρώθηκε η...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST