Χριστουγεννιάτικες ευχές Δήμου Αγίου Νικολάου

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης το Δημοτικό Συμβούλιο

και οι εργαζόμενοι του Δήμου Αγίου Νικολάου σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα

και ευτυχισμένο το 2026.

Καλή Χρονιά !