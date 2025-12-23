Χριστουγεννιάτικες ευχές Δήμου Αγίου Νικολάου

ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙΧριστουγεννιάτικες ευχές Δήμου Αγίου ΝικολάουΑπό: Team Πολ. ΚρήτηςΗμερομηνία:23/12/2025Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης το Δημοτικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του Δήμου Αγίου Νικολάου σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2026. Καλή Χρονιά !TagsΔήμου Αγίου ΝικολάουευχέςχριστουγεννιάτικεςΠροηγούμενο Άρθροplaceholder textΕπόμενο Άρθροplaceholder text Στο «Μαρίνα» το Χριστουγεννιάτικο γεύμα του Δημάρχου... 45 λεπτά ago 0 Αλέξης Καλοκαιρινός: Επιδίωξή μας είναι να καρποφορήσει η προεργασία...Λασίθι:Ανακοίνωση για τη λειτουργία του καρουζέλ στη... 2 ώρες ago 0 Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω... Στο «Μαρίνα» το Χριστουγεννιάτικο γεύμα του Δημάρχου... 45 λεπτά ago 0 Αλέξης Καλοκαιρινός: Επιδίωξή μας είναι να καρποφορήσει η προεργασία...Λασίθι:Ανακοίνωση για τη λειτουργία του καρουζέλ στη... 2 ώρες ago 0 Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω... Προηγούμενο άρθροΛασίθι:Ανακοίνωση για τη λειτουργία του καρουζέλ στη Λίμνη Αγίου ΝικολάουΕπόμενο άρθροΣτο «Μαρίνα» το Χριστουγεννιάτικο γεύμα του Δημάρχου Ηρακλείου στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το δημοτικό ρεπορτάζTeam Πολ. Κρήτης Share post:FacebookTwitterPinterestWhatsApp SubscribeI want inI've read and accept the Privacy Policy.Popular Συνελήφθη καταδικασμένος εκτελεστής της Greek MafiaΣτο «Μαρίνα» το Χριστουγεννιάτικο γεύμα του Δημάρχου Ηρακλείου στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το δημοτικό ρεπορτάζPanettone: Ο ιταλικός θεσμός των ΧριστουγέννωνΕπίδομα θέρμανσης: Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσηςΛασίθι:Ανακοίνωση για τη λειτουργία του καρουζέλ στη Λίμνη Αγίου ΝικολάουMore like thisRelated Συνελήφθη καταδικασμένος εκτελεστής της Greek Mafia ΠΚ team - 23/12/2025 Σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι αστυνομικές Αρχές, καθώς στα χέρια...Στο «Μαρίνα» το Χριστουγεννιάτικο γεύμα του Δημάρχου Ηρακλείου στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το δημοτικό ρεπορτάζ Team Πολ. Κρήτης - 23/12/2025 Αλέξης Καλοκαιρινός: Επιδίωξή μας είναι να καρποφορήσει η προεργασία...Panettone: Ο ιταλικός θεσμός των Χριστουγέννων Team Πολ. Κρήτης - 23/12/2025 Πώς ένα κέικ που γεννήθηκε από ανάγκη (ή, κατά...Επίδομα θέρμανσης: Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης ΠΚ team - 23/12/2025 Σχεδόν 100 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν για πετρέλαιο θέρμανσης. Ολοκληρώθηκε η...