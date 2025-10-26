ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για επίθεση κατά Βορίδη: Δεν μας φοβίζουν, αντιθέτως μας κάνουν πιο δυνατούς – Η ανάρτηση του πρώην Υπουργού

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

«Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί – άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού. Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του.

Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός. Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την επίθεση από κουκουλοφόρους κατά του Μάκη Βορίδη.

Συγκεκριμένα, ο πρώην υπουργός ενώ δειπνούσε με την παρέα του στο Ηράκλειο Κρήτης μαζεύτηκαν 25 άτομα με κουκούλες, έξω από το μαγαζί και άρχισαν να του πετούν αυγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.

Οι ταραξίες προκάλεσαν υλικές ζημιές στο εστιατόριο.

Ο Μάκης Βορίδης σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε:

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη. Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας.

Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

