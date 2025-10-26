ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΑΣΟΚ για επίθεση στον Βορίδη: Καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το ΠΑΣΟΚ καταδίκασε την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη – Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται το όνομα του πρώην υπουργού
Το ΠΑΣΟΚ καταδίκασε την επίθεση που δέχτηκε ο Μάκης Βορίδης, το βράδυ του Σαββάτου, στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ δειπνούσε με την οικογένειά του και φίλους.

Με μια λακωνική ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται. Δεν έχει θέση στην κοινωνία μας και σε μια ευνομούμενη Πολιτεία δεν μπορεί να υποκαθιστά τους θεσμούς».

Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται το όνομα του κ. Βορίδη.

Προηγούμενο άρθρο
Μαρινάκης για επίθεση κατά Βορίδη: Δεν μας φοβίζουν, αντιθέτως μας κάνουν πιο δυνατούς – Η ανάρτηση του πρώην Υπουργού
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
