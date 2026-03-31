Μαρινέλλα: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της – Στις 14:00 η εξόδιος ακολουθία

Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών έφθασε νωρίς το πρωί η σορός της κορυφαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, η οποία εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από τις 08:00 έως τις 13:00.

Στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η κορυφαία ερμηνεύτρια πέθανε το Σάββατο 28 Μαρτίου σε ηλικία 87 ετών μετά από σοβαρό εγκεφαλικό που είχε υποστεί τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η ανακοίνωση για την κηδεία της Μαρινέλλας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη “Φλόγα”, Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας».

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, υπέστη σοβαρό και εκτεταμένο αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και κατέρρευσε επί σκηνής, καθώς τραγουδούσε το τρίτο τραγούδι της βραδιάς. Διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Υγεία, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.

Μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες νοσηλείας, στις 21 Ιανουαρίου 2025, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει στάσιμη. Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η οικογένειά της με σχετική ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».