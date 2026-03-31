Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα – Επικήδειοι από Νταλάρα και Αλεξίου

Η οικογένειά της έχει ζητήσει η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η Ελλάδα αποχαιρετά τη μοναδική Μαρινέλλα, μία από τις φωνές που σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι. Αυτήν την ώρα τελείται στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία. Η οικογένειά της έχει ζητήσει η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων δε, έχει ενημερώσει πως επιθυμία της είναι να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα».