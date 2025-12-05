ΚΡΗΤΗ

Μαθητής συνελήφθη με μεγάλη ποσότητα χασίς στην Κρήτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

H σύλληψη του μαθητή έγινε χθες το πρωί όταν πήγε στο σχολείο του
Στη σύλληψη ενός μαθητή ο οποίος είχε στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα χασίς προχώρησαν οι Αρχές του Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr , ο 17χρονος είχε πάνω από 2 κιλά ινδικής κάνναβης και αρκετές χιλιάδες ευρώ!

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άνω των 25 χιλιάδων ευρώ, χρήματα που βρέθηκαν κρυμμένα.

Μάλιστα, τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε διάφορους χώρους, αλλά και στο σπίτι του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές συνέλαβαν και τη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ αναζητείται και ο πατέρας του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται στην υπόθεση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος προμήθευε τις ναρκωτικές ουσίες, πληροφορία που είχαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η σύλληψη του μαθητή έγινε χθες το πρωί όταν πήγε στο σχολείο του, όπου και ακινητοποιήθηκε, ερευνήθηκε και διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του 20 γραμμάρια χασίς.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
