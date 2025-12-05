Δήμος Ηρακλείου:120 επιπλέον υπηρεσίες μπορούν να ολοκληρώνουν ηλεκτρονικά οι πολίτες μέσω της αναβαθμισμένης πλατφόρμας

Δείτε την πλήρη λίστα με τις 170 υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του eservices.heraklion.gr

Αναβαθμίστηκε δραστικά, με τη φροντίδα της Αντιδημαρχίας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων του Δήμου Ηρακλείου https://eservices.heraklion.gr/ και προσφέρει επιπλέον 120 υπηρεσίες που μπορούν να ολοκληρώνονται χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στις δημοτικές υπηρεσίες.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε ότι ο Δήμος ενισχύει τον τομέα της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του χρόνου διαπεραίωσης και την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, αναφέροντας:

«Ο Δήμος μας εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζει το επίπεδο των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του προς τους πολίτες, προσφέροντας πρόσβαση σε ακόμη περισσότερες υπηρεσίες, άμεσα και με ασφάλεια. Με την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, προσφέρουμε 120 νέες υπηρεσίες χωρίς ταλαιπωρία σε ουρές, χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία των πολιτών στα γκισέ του Δήμου. Διαπεραιώνονται δηλαδή σε 4ο βαθμό, 100% ηλεκτρονικά.

Ο Δήμος Ηρακλείου προσφέρει σήμερα 170 υπηρεσίες ηλεκτρονικά, 135 εκ των οποίων σε 4ο βαθμό. Με αυτό τον τρόπο υλοποιούμε τη δέσμευσή μας και αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο, βελτιώνουμε τις συνθήκες εξυπηρέτησης των πολιτών. Ευχαριστώ τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη και τους συνεργάτες μας και για αυτά τα αποτελέσματα».

Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσος Τσατσάκης από την πλευρά του τόνισε: «Ο Δήμος Ηρακλείου, με την υλοποίηση αυτής της δράσης, παρέχει 135 ψηφιακές υπηρεσίες 4ου επιπέδου στους πολίτες.

Αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης μπορεί να κάνει ηλεκτρονικά το αίτημα του και να έχει άμεσα ηλεκτρονική απάντηση σε αυτό. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ο Δήμος Ηρακλείου έχει εξυπηρετήσει για το 2025 περίπου 25.000 ψηφιακά αιτήματα πολιτών ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης 29.000 αιτήματα.

Αν αναλογιστούμε τα πληθυσμιακά μεγέθη μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε τη σημασία αυτής της υπηρεσίας και το επίπεδο ανταπόκρισης του Δήμου. Τώρα παρέχονται ακόμα περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των εξυπηρετούμενων πολιτών θα αυξηθεί σημαντικά. Αυτό δεν αντικατοπτρίζει μια αριθμολαγνεία, αλλά την ειλικρινή αγωνία προσφοράς στον πολίτη».

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να γίνει μέσω του https://www.heraklion.gr/ επιλέγοντας στην κορυφή της σελίδας το κουμπί E-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ή πληκτρολογώντας απευθείας την διεύθυνση https://eservices.heraklion.gr/.

Στην εύχρηστη ψηφιακή πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για όλες τις υπηρεσίες, να αναζητήσουν και να υποβάλλουν την αίτηση τους, να αλληλοεπιδράσουν με στελέχη του Δήμου, να δουν το ιστορικό των αιτημάτων τους και να διαχειριστούν τα προσωπικά τους στοιχεία. Για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων είναι απαραίτητη η σύνδεση στο σύστημα με κωδικούς taxisnet, Gmail, ή Facebook.

Video μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=JOvhK4W_c3Y

Εδώ η λίστα με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου:

1. ΤΑΠ – Τέλη Φωτισμού και Καθαριότητας

2. Παραβάσεις ΚΟΚ και πρόστιμα

3. Βεβαίωση περί μη οφειλής προσκύρωσης

4. Βεβαίωση περί μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα

5. Διαγραφή οφειλής

6. Απαλλαγή προσαυξήσεων βεβαιωμένης οφειλής

7. Διακανονισμός οφειλής

8. Επιστροφή χρημάτων

9. Έκδοση Δημοτικής Ενημερότητας Βεβαιωμένων Χρεών

10. Κατασχέσεις

11. Ασφαλιστική ενημερότητα του Δήμου

12. Βεβαίωση παρακράτησης φόρου (για προμηθευτές)

13. Έκδοση ετήσιων αδειών κοινόχρηστων χώρων

14. Ηλεκτρονικές Πληρωμές Οφειλών

15. Μεταδημότευση αγάμου (με κωδικούς taxisnet)

16. Μεταδημότευση λόγω διετούς κατοικίας

17. Μεταδημότευση της/του συζύγου (λόγω γάμου ή συμφώνου συμβίωσης όταν ένας από τους δύο είναι ήδη δημότης)

18. Αλλαγή διεύθυνσης

19. Άνοιγμα μερίδας δημότη – λόγω διαζυγίου (με διαζύγιο που έχει καταχωρηθεί στην ληξιαρχική πράξη γάμου μέχρι το έτος 2017)

20. Διόρθωση τόπου γέννησης

21. Διόρθωση κυρίου ονόματος

22. Διόρθωση ηλικίας

23. Μεταδημότευση λόγω υποψηφιότητας σε εκλογές

24. Δήλωση Συμφώνου Συμβίωσης στα Δημοτολόγια (με κωδικούς taxisnet)

25. Εγγραφή Ομογενών με διαπίστωση ιθαγένειας (με κωδικούς taxisnet)

26. Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων (με κωδικούς taxisnet)

27. Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης

28. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας Δημότη Ηρακλείου

29. Μεταδημότευση λόγω αρχικής δημοτικότητας

30. Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας (αφορά μόνο εκπαιδευτικούς)

31. Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

32. Χορήγηση Πιστοποιητικoύ πλησιέστερων συγγενών

33. Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας για Ενήλικα (με κωδικούς taxisnet)

34. Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας Ανηλίκων (με κωδικούς taxisnet)

35. Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση και τέκνων λόγω γέννησης – φοίτησης, φοίτησης (με κωδικούς taxisnet)

36. Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας, αναγνώρισης, πρόσληψης επωνύμου, πατρωνύμου και εγγραφή στα δημοτολόγια (με κωδικούς taxisnet)

37. Δήλωση Διαζυγίου (άρθρα 1438 Α.Κ. και 1441 Α.Κ. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.4800/21.5.2021 και 14 του ν.344/1976)

38. Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων (αρθ.13 του Ν.344/76 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4674/2020)

39. Σύμφωνο Συμβίωσης (Ν.4356/2015)

40. Δήλωση γέννησης (άρθρα 20, 21 Α και 23 ν.344/1976)

41. Δήλωση Θανάτου (αρθρα 32 & 33 ν.344/1976)

42. Δήλωση Γάμου (άρθρα 29 & 30 του ν. 344/1976)

43. Δήλωση Βάπτισης (άρθρο 26 & 27 ν.344/1976)

44. Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως

45. Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης

46. Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

47. Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

48. Δήλωση Ονοματοδοσίας (άρθρο 25 ν. 344/1976)

49. Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων(άρθρο 14 ν. 344/1976)

50. Άδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς

51. Αίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου μετά την έκδοση των αδειών

52. Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες Πολίτες

53. Χορήγηση κάρτας εισόδου σε πεζόδρομο (με κωδικούς taxisnet)

54. Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων (παιδικές χαρές, πάρκα, πεζοδρόμια κλπ)

55. Αίτηση για ασφαλτόστρωση – τσιμεντόστρωση – διάστρωση 3α

56. Αίτηση για βλάβη στο οδόστρωμα

57. Βλάβες σε Φωτεινούς Σηματοδότες

58. Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης και Καθρεπτών

59. Χορήγηση θέσης στάθμευσης για ΑMΕΑ

60. Ονομασία ανώνυμων οδών

61. Βεβαίωση ακριβούς διεύθυνσης ακινήτων

62. Βλάβες του δικτύου δημοτικού φωτισμού

63. Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων

64. Επέκταση και συμπλήρωση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού

65. Αιτήματα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

66. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης ικριωμάτων

67. Χορήγηση βεβαίωσης σήμανσης οδών

68. Χορήγηση άδειας διακοπής κυκλοφορίας

69. Χορήγηση άδειας διέλευσης βαρέων οχημάτων

70. Κυκλοφοριακές συνδέσεις/είσοδοι-έξοδοι

71. Αίτηση για διάθεση σήματος στάθμευσης μονίμου κατοίκου

72. Δικαιολογητικά ανελκυστήρων για καταχώρηση

73. Χορήγηση άδειας οριζόντιας σήμανσης της εισόδου-εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης

74. Εκτέλεση έργων Οδοποιίας

75. Γενικό αίτημα καθαριότητας

76. Αίτημα για οδοκαθαρισμό

77. Απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων με ραντεβού

78. Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων ογκωδών αντικειμένων από κοινόχρηστους χώρους

79. Επισκευή και αντικατάσταση κάδων απορριμάτων

80. Μετακίνηση, μεταφορά και τοποθέτηση κάδων απορριμάτων και ανακύκλωσης

81. Κατάθεση ένστασης για πρόστιμο καθαριότητας

82. Αίτημα για καθαριότητα κοινόχρηστου χώρου

83. Καθαρισμός δημοτικών οικοπέδων – Αποψίλωση

84. Αίτηση μη παράδοσης πινακίδων

85. Καταγγελία για άλλα θέματα

86. Κατάθεση Ένστασης – Αντίρρησης για παράνομη στάθμευση

87. Αίτηση επιστροφής πινακίδων

88. Καταγγελία (Ζώα συντροφιάς – αδέσποτα)

89. Καταγγελία (Λαϊκές αγορές-Πλανόδιο-Υπαίθριο εμπόριο

90. Καταγγελίες (Παραβάσεις Κ.Ο.Κ.)

91. Καταγγελίες (Εγκαταλελειμμένα κτίρια)

92. Καταγγελίες (Εμπόδια στο οδόστρωμα)

93. Γενική αίτηση για θέματα Κ.Ο.Κ

94. Απομάκρυνση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων

95. Αναφορά παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

96. Καταγγελία στη Δημοτική Αστυνομία

97. Έκδοση άδειας διοργάνωσης έκθεσης ζώων συντροφιάς

98. Δήλωση Βλάβης ΔΕΥΑΗ

99. Ηλεκτρονική Εξόφληση Λογαριασμού ΔΕΥΑΗ

100. Αντίγραφα στοιχείων οικοδομικών αδειών (έως το έτος 2018)

101. Τροποποίηση σχεδίου πόλης

102. Ένσταση (μελέτης κτηματογράφησης ή μελέτης πολεοδόμησης ή τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου)

103. Αντίγραφα φακέλου καταγεγραμμένου αυθαιρέτου

104. Έλεγχος επικινδυνότητας κατασκευών

105. Καταγγελία αυθαίρετης κατασκευής

106. Θέματα Εκθέσεων Αυτοψίας (Ένσταση, Αποδοχή, Διαγραφή, Αναστολή Προστίμου Δήλωση κατεδάφισης)

107. Έγκριση από ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ( για διαφορά ειδικού προστίμου >20% δήλωσης υπαγωγής)

108. Έκδοση ΠΕΚ (Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής)

109. Βεβαίωση Υψομέτρου

110. Βεβαίωση υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας

111. Αίτημα τροποποίησης λόγω αυτοδίκαιης άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης/δέσμευσης

112. Έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας για Νομιμοποίηση

113. Χορήγηση Βεβαίωσης Χρήσης Γης

114. Αντίγραφα στοιχείων αδειών δόμησης (μετά το έτος 2018)

115. Έλεγχος νομιμότητας κατασκευής (με κωδικούς taxisnet)

116. Παραχώρηση χώρων του Δήμου για εκδηλώσεις

117. Γενική Αίτηση

118. Αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες του Δήμου Ηρακλείου για τη φυσική καταστροφή της …/…/20…

119. Κατάθεση Δικαιολογητικών Μ.Φ.Π.Α.&Δ. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού

120. Αίτηση για Κοινωνική Εργασία

121. Αίτηση για Φυσικοθεραπεία

122. Αίτηση για Κοινωνική Εργασία κατ’οίκον

123. Αίτηση για Φυσικοθεραπεία κατ’οίκον

124. Αίτηση για Οικογενειακή Βοήθεια κατ’οίκον

125. Αίτηση – ΥΔ για παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστου

126. Χορήγηση πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας

127. Χορήγηση αναθεώρησης – ενιαίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης

128. Αίτηση για Εργοθεραπεία

129. Αίτηση για Ιατρονοσηλευτική

130. Αίτηση για Εργοθεραπεία κατ’οίκον

131. Αίτηση για Ιατρονοσηλευτική κατ’οίκον

132. Χορήγηση ενιαίας άδειας ίδρυσης-αναθεώρησης και λειτουργίας μονάδας φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης

133. Επίσκεψη στη ΜΑΙΑ

134. Χορήγηση άδειας βύθισης ή υποβιβασμού πεζοδρομίου

135. Χορήγηση άδειας διέλευσης και στάθμευσης οχήματος σε πεζόδρομους

136. Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση περίφραξης σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πλατείες

137. Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πλατείες

138. Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πλατείες

139. Χορήγηση άδειας επισκευής/παρέμβασης εντός κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμιο κλπ)

140. Συντήρηση Υπαίθριων Χώρων (παιδικές χαρές,πάρκα)

141. Αιτήματα για παραχώρηση εξοπλισμού για εκδηλώσεις (τραπέζια ,καρέκλες )

142. Αιτήματα για Συντήρηση και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού προαυλίων Χώρων σε Σχολεία (παγκάκια ,μπασκέτες ,παιχνίδια )

143. Χορήγηση άδειας κατασκευής πεζοδρομίου

144. Διαχείριση Καλλιτεχνικής Δραστηριοτητας εντός της Παλιάς Πόλης

145. Βεβαίωση για χαρακτηρισμό κτιρίου (Προτεινόμενου ως διατηρητέου ή μη)

146. Αίτηση για κατασκευή σκιαδιών ή πέργολας ή άλλου τέτοιου είδους κατασκευών σε κοινόχρηστο χώρο της Παλαιάς Πόλης

147. Προβλήματα φυτοϋγείας

148. Μυοκτονία σε κοινόχρηστους χώρους

149. Καταγγελία δολιοφθορών

150. Καταστροφή και απομάκρυνση ζιζανίων

151. Κλάδεμα δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους

152. Απολύμανση κτιρίων

153. Απομάκρυνση – κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους

154. Καλλωπισμός – Γενική συντήρηση σε κοινόχρηστους χώρους

155. Φύτευση σε κοινόχρηστους χώρους

156. Βλάβες αρδευτικών δικτύων

157. Σπασμένα κλαδιά δέντρου

158. Απεντόμωση σε κοινόχρηστους χώρους

159. Αίτημα καταπολέμησης πιτυοκάμπης

160. Τροποποίηση τετραγωνικών κοινόχρηστου χώρου (με κωδικούς taxisnet)

161. Ηλεκτροδοτήσεις οικιών – καταστημάτων και επανασυνδέσεις ΔΕΗ

162. Έκδοση αδειών για οικοδομικές υπηρεσίες – μηνιαίες

163. Έκδοση αδειών κοινόχρηστων χώρων – Ετήσιες

164. Άδειες Καταστημάτων

165. Λαϊκές Αγορές: Ημέρες και οδοί λειτουργίας στον Δήμο Ηρακλείου

166. Αδειοδότηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

167. Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης

168. Διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές

169. Αδειοδότηση Ωδείων, Μουσικών Σχολών και Χορωδιών κ.α.

170. Δικαιολογητικά Χορήγησης Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Μουσικών Ιδρυμάτων και Χορωδιών κ.α.