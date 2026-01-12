ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μαύρη Σελήνη: Η νύχτα που το φεγγάρι εξαφανίζεται – Το σπάνιο φαινόμενο που θα μας αφήσει στο σκοτάδι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Κάθε τόσο, ο νυχτερινός ουρανός παίζει τα δικά του παιχνίδια. Ένα από τα πιο σπάνια και μυστηριώδη φαινόμενα είναι η Μαύρη Σελήνη, όταν ο Φεβρουάριος… δεν έχει καθόλου πανσέληνο. Κάθε 19 περίπου χρόνια, οι φάσεις της Σελήνης «χάνουν το ραντεβού» τους με το ημερολόγιο, και η νύχτα μένει χωρίς την λαμπερή της συντροφιά.

Το φαινόμενο δεν παρατηρείται ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο — η ώρα και η γεωγραφική θέση μπορούν να μετατρέψουν τη νύχτα σε μοναδική, σιωπηλή εμπειρία. Ένα σκοτεινό μυστικό στον ουρανό, που περιμένει να το ανακαλύψεις.

Τι είναι η Μαύρη Σελήνη;
Ορισμός: Φεβρουάριος χωρίς καμία πανσέληνο.

Σπανιότητα: Συμβαίνει περίπου κάθε 19 χρόνια.

Επόμενη εμφάνιση: Φεβρουάριος 2037.

Διαφορετικοί ορισμοί: Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε δεύτερη νέα σελήνη σε έναν μήνα ή σε δεύτερη πανσέληνο σε μία εποχή.

Γιατί την περιμένουμε με ανυπομονησία;
Είναι μια μοναδική ευκαιρία να παρατηρήσουμε τον ουρανό χωρίς την πανσέληνο να φωτίζει τη νύχτα.

Στην αστρολογία και την μυθολογία, θεωρείται στιγμή αναγέννησης, μυστικισμού και έντονων εσωτερικών αλλαγών.

Η Μαύρη Σελήνη συνδέεται με τη μυστική ενέργεια του σκοταδιού, τις κρυφές επιθυμίες και τις αποφάσεις που παίρνονται στο φως της απουσίας της.

Μικρό ημερολόγιο σπάνιων φάσεων:
Blue Moon: Η δεύτερη πανσέληνος σε έναν μήνα, φαινόμενο που προκαλεί χαρά και τύχη.

Σούπερ Σελήνη: Όταν η πανσέληνος είναι πιο κοντά στη Γη και φαίνεται μεγαλύτερη και φωτεινότερη.

Μαύρη Σελήνη: Φεβρουάριος χωρίς πανσέληνο, το πιο σπάνιο από όλα.

Η επόμενη Μαύρη Σελήνη μας περιμένει το 2037, αλλά κάθε στιγμή που ο ουρανός μένει σκοτεινός έχει τη δική της μαγεία.

Επιστήμονες ίσως βρήκαν το DNA του Λεονάρντο...

0
Επιστήμονες κατάφεραν να ανακτήσουν ελάχιστες γενετικές αλληλουχίες από ένα...

Έρευνα: Μετά από πόσο καιρό παίρνουν ξανά...

0
Ποιοι εμφάνισαν και προβλήματα υγείας. Όταν οι ασθενείς σταματούν να...

Προηγούμενο άρθρο
Επιστήμονες ίσως βρήκαν το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο του
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
