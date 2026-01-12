Μαύρη Σελήνη: Η νύχτα που το φεγγάρι εξαφανίζεται – Το σπάνιο φαινόμενο που θα μας αφήσει στο σκοτάδι

Κάθε τόσο, ο νυχτερινός ουρανός παίζει τα δικά του παιχνίδια. Ένα από τα πιο σπάνια και μυστηριώδη φαινόμενα είναι η Μαύρη Σελήνη, όταν ο Φεβρουάριος… δεν έχει καθόλου πανσέληνο. Κάθε 19 περίπου χρόνια, οι φάσεις της Σελήνης «χάνουν το ραντεβού» τους με το ημερολόγιο, και η νύχτα μένει χωρίς την λαμπερή της συντροφιά.
Το φαινόμενο δεν παρατηρείται ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο — η ώρα και η γεωγραφική θέση μπορούν να μετατρέψουν τη νύχτα σε μοναδική, σιωπηλή εμπειρία. Ένα σκοτεινό μυστικό στον ουρανό, που περιμένει να το ανακαλύψεις.
Τι είναι η Μαύρη Σελήνη;
Ορισμός: Φεβρουάριος χωρίς καμία πανσέληνο.
Σπανιότητα: Συμβαίνει περίπου κάθε 19 χρόνια.
Επόμενη εμφάνιση: Φεβρουάριος 2037.
Διαφορετικοί ορισμοί: Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε δεύτερη νέα σελήνη σε έναν μήνα ή σε δεύτερη πανσέληνο σε μία εποχή.
Γιατί την περιμένουμε με ανυπομονησία;
Είναι μια μοναδική ευκαιρία να παρατηρήσουμε τον ουρανό χωρίς την πανσέληνο να φωτίζει τη νύχτα.
Στην αστρολογία και την μυθολογία, θεωρείται στιγμή αναγέννησης, μυστικισμού και έντονων εσωτερικών αλλαγών.
Η Μαύρη Σελήνη συνδέεται με τη μυστική ενέργεια του σκοταδιού, τις κρυφές επιθυμίες και τις αποφάσεις που παίρνονται στο φως της απουσίας της.
Μικρό ημερολόγιο σπάνιων φάσεων:
Blue Moon: Η δεύτερη πανσέληνος σε έναν μήνα, φαινόμενο που προκαλεί χαρά και τύχη.
Σούπερ Σελήνη: Όταν η πανσέληνος είναι πιο κοντά στη Γη και φαίνεται μεγαλύτερη και φωτεινότερη.
Μαύρη Σελήνη: Φεβρουάριος χωρίς πανσέληνο, το πιο σπάνιο από όλα.
Η επόμενη Μαύρη Σελήνη μας περιμένει το 2037, αλλά κάθε στιγμή που ο ουρανός μένει σκοτεινός έχει τη δική της μαγεία.