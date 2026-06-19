Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζει το ταξίδι του το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» του Δήμου Ηρακλείου

Εκδηλώσεις το Σάββατο 20/6 και σε Άγιο Γιάννη Χωστό, Φορτέτσα, Βενεράτο – Όλο το πρόγραμμα

Το Φεστιβάλ «Τέχνη καθ’ Οδόν», ο αγαπημένος πολιτιστικός θεσμός του Δήμου Ηρακλείου, συνεχίζει το ταξίδι του. Η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει την ανάγκη της πόλης για ποιοτική, εξωστρεφή ψυχαγωγία, φέρνοντας την τέχνη σε άμεση επαφή με την καθημερινότητα των πολιτών.

Από το πρωί έως αργά το βράδυ, κάτοικοι και επισκέπτες κάθε ηλικίας γίνονται ένα με τους καλλιτέχνες, απολαμβάνοντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μουσικές συναυλίες, δρώμενα δρόμου, εικαστικές παρεμβάσεις και παράλληλες δράσεις για παιδιά σε όλες τις περιοχές του Δήμου.

Την Πέμπτη το απόγευμα στην πλ. Αγίας Αικατερίνης πραγματοποιήθηκε η συναυλία «Σύνθεση ζωής» με κεντρικό μήνυμα, η διαφορετικότητα συνθέτει την αρμονία, με την ορχήστρα ΑΜΕΑ του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου. Τη συναυλία παρακολούθησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Άση Λυγερού, μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός στο χαιρετισμό του τόνισε μεταξύ άλλων: «Είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε απόψε εδώ με αυτά τα παιδιά που είναι παιδιά μας. Αυτό που θα ακούσουμε θα μας δείξει και πόση ικανότητα και απόθεμα ψυχής υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι ένα μάθημα για μας». Στο τέλος της συναυλίας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους νεαρούς καλλιτέχνες και τον καθηγητή του Δημοτικού Ωδείου Νίκο Μοσχονά, τους οποίους συνεχάρη.

Επίσης οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν ξενάγηση στην έκθεση «Έλλη Αλεξίου στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και δράση στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη με τίτλο: «Γίνε ένας μικρός βιβλιοθηκονόμος & Μικρό Κυνήγι Θησαυρού!». Στο πάρκο Θεοτοκόπουλου το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τα νεανικά συγκροτήματα της πόλης ,

Rock Band Έντεχνου Ωδείου, Rock & Heavy Band – Lab Music Education και Pop & Rock Band – Lab Music Education. Στην πλατεία Αγίου Τίτου τη χορογραφία Outdoor Pilates experience από το Y Dance Pilates και τη συναυλία: «Τι ‘ναι αυτό που το λένε αγάπη…» με την Άννα Φραντζέσκα Ζανδέ. Στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης τη συναυλία Stelios Perogiannakis Rock Band,

στον Κουμπέ τη συναυλία Κρητικής μουσικής με τον Γιώργο Τσαντάκη. Στο αίθριο της Βασιλικής Αγίου Μάρκου τις συναυλίες από το Πειραματικό Χορωδιακό Εργαστήρι Δήμου Ηρακλείου με επιλεγμένα ελληνικά τραγούδια, τη Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου και τη συναυλία «Τραγούδιε Μαϊστράλι μου, πνοή της Μεσογείου». Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στην πλατεία Ελευθερίας με τη συναυλία των μουσικών συνόλων του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου και τη συναυλία με τον Μάνο Μαλαξιανάκη «20 χρονών τραγούδια».

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 20 Ιουνίου

Αίθριο Λότζια (Δημαρχείο)

10:00 – 21:00 Φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Urban Voices / Φωνές της Πόλης»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Η έκθεση παρουσιάζει φωτογραφικές αφηγήσεις προσφύγων, οι οποίες αναδεικνύουν τη σχέση τους με το αστικό τοπίο του Ηρακλείου μέσα από τη μεθοδολογία του PhotoVoice. Μέσα από προσωπικές εικόνες, διαδρομές και στιγμές της καθημερινότητας,

οι συμμετέχοντες προσφέρουν μια βιωματική και ανθρώπινη προσέγγιση της πόλης και των πολλαπλών αφηγήσεών της, μέσα από τη δική τους ματιά. Στην υλοποίηση και επιμέλεια της έκθεσης συμμετέχουν στελέχη της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ, στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, καθώς και εκπρόσωποι της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Ηρακλείου.

Πάρκο Γεωργιάδη

Υπαίθρια έκθεση έργων: «The Cool Side of Art», Εργαστήρι Τέχνης Artzi Boortzi.

Μια εικαστική διαδρομή μέσα από τα έργα των μαθητών του εργαστηρίου. Η τέχνη είναι για όλους και ξεκινά από την παιδική ηλικία!

Το Εργαστήρι Τέχνης «Artzi Boortzi» παρουσιάζει την ετήσια έκθεση έργων των μαθητών του, μέσα από μια ανοιχτή εικαστική διαδρομή στο Πάρκο Γεωργιάδη. Η έκθεση περιλαμβάνει δημιουργίες παιδιών προσχολικής ηλικίας,

μαθητών δημοτικού και γυμνασίου, τμημάτων κόμιξ και ενηλίκων, με έργα ζωγραφικής, κατασκευών, κόμιξ και animation. Παράλληλα, μικρές εικαστικές δράσεις προσκαλούν τους επισκέπτες να γνωρίσουν βιωματικά τον κόσμο της τέχνης μέσα από τη συμμετοχή και το παιχνίδι.

Συντελεστές

Μαθητές παιδικών, εφηβικών και ενηλίκων τμημάτων του Εργαστηρίου Τέχνης Artzi Boortzi

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Λένα Σφακιανάκη

Συντονισμός επικοινωνίας και δράσης: Δημήτρης Παπαγεωργίου

Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κοτσανά

18:00 «Εισαγωγή στις απαρχές των τεχνολογιών», Διαδραστική Ξενάγηση στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Μια βιωματική γνωριμία με επιλεγμένα εκθέματα από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που στηρίζεται στην αλληλεπίδραση και αποτελεί μια στοχευμένη και δυναμική διαδικασία. Από το αυτόματο υδραυλικό ωρολόγιο του Κτησιβίου μέχρι τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων,

οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται πως οι βάσεις για πολλές κατακτήσεις του σύγχρονου πολιτισμού, όπως η ατμοκίνηση και η αεριοπροώθηση, ο υπολογιστής και οι ρομποτικές κατασκευές, είχαν τεθεί ήδη από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο.

Δηλώσεις συμμετοχής / κράτηση θέσεων τηλεφωνικά στο 2810220610 καθημερινά 10:00 – 18:00

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

20:00 «Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»

Δημήτρης Μυλωνάς: «Μουσική, μουσικοί και μουσικά όργανα (στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής)»

Πλατεία Αγίου Τίτου

20:30 The Cretan Jazz Project, Minos Modale

Οι Minos Modale είναι νέο μουσικό σχήμα που φέρνει τρεις κόσμους μαζί (κρητική μουσική, τζαζ και Ανατολή) και τους παντρεύει με έναν μοναδικό τρόπο. Το όνομά του σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει Τροπικός Μίνωας.

Έχοντας ως βάση γνώστες κρητικές μελωδίες, ακροβατούν πάνω σε τζαζ αρμονίες και αυτοσχεδιάζουν ασταμάτητα με στοιχεία και από τους τρεις αυτούς κόσμους. Η κάθε διασκευή, προσεκτικά μελετημένη και πολλές φορές καλυμμένη από ένα ρυθμικό και μελωδικό πέπλο, ξαφνιάζει ευχάριστα τον ακροατή που προσπαθεί να ξεχωρίσει τις γνώστες μελωδίες που αναδύονται μέσα από την κάθε διασκευή.

Δημήτρης Παπουτσάκης (τρομπέτα, Brass Section, loops), Αντώνης Βουμβουλάκης (κιθάρα, μπάσο, πλήκτρα, loops), Άκης Φιρφιρής (τύμπανα, loops)

Kαρκαδιώτισσα

20:30 «Τα πολύχρωμα μπαλώματα του Καραγκιόζη»: Ο πολυαγαπημένος ήρωας παλεύει με την κακοτυχία που τον κυνηγά πάρα πολύ καιρό. Θα καταφέρει άραγε να τη νικήσει;

«Ο μαγικός κόσμος του καραγκιόζη» – Παράσταση και παρουσίαση της τέχνης του Θεάτρου Σκιών από το Θέατρο Σκιών Κρήτης. Πριν την παράσταση ο Καραγκιοζοπαίχτης ξεναγεί το κοινό στον κόσμο της τέχνης του θεάτρου σκιών παρουσιάζοντας εν συντομία την ιστορία του από την αρχαιότητα

έως σήμερα αλλά και φιγούρες και εργαλεία πίσω από το μπερντέ! Μια διαδραστική, ψυχαγωγική και συνάμα εκπαιδευτική εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Ο Άθως Δανέλλης και ο Γιάννης Παπαδόπουλος (Γιουβάν) παίζουν και σας αποκαλύπτουν τον μαγικό κόσμο του Καραγκιόζη.

Άγιος Ιωάννης Χωστός

21:00 Συναυλία Παραδοσιακής Κρητικής Μουσικής, με τους Μανώλη Πλαΐτη στη λύρα, τον Γιώργο Κολλάρο στο λαούτο, τον Γιώργο Αρμουτίδη στο μαντολίνο και τον Στέλιο Ανετάκη στο λαούτο.

Φορτέτσα

21:15 Συναυλία Παραδοσιακής Κρητικής Μουσικής με το συγκρότημα του Μενέλαου Νταγιαντά

Βενεράτο

21:00 Συναυλία με Ρεμπέτικα και Λαϊκά τραγούδια

Ο Βαγγέλης Συλιγάρδος στο μπουζούκι και στο τραγούδι, με την λαϊκή τραγουδίστρια Βούλα Τσινέλη και το Δημήτρη Καρβέλη στην κιθάρα, παρουσιάζουν ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια των μεγάλων συνθετών Βασίλη Τσιτσάνη, Απόστολου Καλδάρα και Γιώργου Ζαμπέτα.

Συνεχίζονται οι παράλληλες δράσεις

Πλατεία Ελευθερίας

Έκθεση με έργα τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου έρχεται με μια 2η έκθεσή της να μετατρέψει την διαδρομή στην πόλη από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Συγκεκριμένα, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας προβάλλοντας την πλούσια εικαστική συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων uv μεγάλης κλίμακας των έργων της. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων

ζωγραφικών έργων από την συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, σε ανοικτούς επισκέψιμους χώρους της πόλης, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες.

Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη δημοτική συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν. Κάθε έργο φέρει γραμμωτό κώδικα ταχείας απόκρισης (qr code) που προσφέρει στους επισκέπτες άμεση πρόσβαση στη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 σε περισσότερα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των ενετικών τειχών.

Η συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της: https://heraklionartgallery.gr/

Πύλη Αγίου Γεωργίου

«Το Πέρασμα του Χρόνου»: Έκθεση Φωτογραφίας σε δύο φωτογραφικές ενότητες

Ενότητα Α: «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες» από τη Φωτογραφική Ομάδα Αγ. Ιωάννη

Ενότητα Β: «Από τον φακό στην ψυχή» από το PhotoVoice Project εργαζομένων Μ.Φ.Η.

Η φωτογραφική έκθεση «Το Πέρασμα του Χρόνου», παρουσιάζεται σε δύο θεματικά συνδεδεμένες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες», η Φωτογραφική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη, μέσα από εικόνες της καθημερινότητας, αποτυπώνει και αναδεικνύει τη δυναμική σχέση ανθρώπου και χώρου στον χρόνο.

Το βλέμμα εστιάζει στη ζωή της πόλης –και όχι μόνο– και συναντά ιστορίες που ξεδιπλώνονται μέσα της, σκιαγραφώντας τη διαρκή κίνηση του χρόνου. Η δεύτερη ενότητα προέρχεται από το κοινωνικό project PhotoVoice με τίτλο «Από τον φακό στην ψυχή», το οποίο υλοποιήθηκε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της πόλης, με τη συμμετοχή των εργαζομένων και σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ.

Στόχος του είναι η ανάδειξη του ρόλου της φροντίδας και της αξίας των ηλικιωμένων ως ανθρώπων με μνήμη, εμπειρία και ενεργή παρουσία στον χρόνο.

Οι δύο ενότητες συνομιλούν σε ένα κοινό αφήγημα για τον χρόνο, την ταυτότητα και τις ανθρώπινες διαδρομές.

Ωράριο Λειτουργίας: καθημερινά 09:00 – 22:00

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.), Δουκός Μποφώρ 20

Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας: «Διάλογοι σε Εικόνες»

Η ομαδική αυτή έκθεση συγκεντρώνει έργα φωτογράφων που επιλέγουν να αφηγηθούν ιστορίες μέσα από δίπτυχα — δύο εικόνες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα, σε μια εικαστική συνομιλία. Το κάθε ζευγάρι φωτογραφιών λειτουργεί σαν ένας μικρός κόσμος, όπου οι σχέσεις μεταξύ των εικόνων μπορεί να είναι προφανείς ή κρυφές, να βασίζονται στην οπτική ομοιότητα, στην αντίθεση ή στη θεματική τους σύνδεση.

Τα δίπτυχα δημιουργούν έναν χώρο για διάλογο, όχι μόνο μεταξύ των ίδιων των εικόνων, αλλά και ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον θεατή. Οι συσχετισμοί που αναδύονται συχνά υπερβαίνουν την αρχική πρόθεση του δημιουργού, αφήνοντας χώρο για προσωπικές ερμηνείες και νέες αφηγήσεις. Έτσι, η έκθεση γίνεται μια πρόσκληση για παρατήρηση, αναστοχασμό και ανακάλυψη — μια εμπειρία όπου η ένωση δύο φωτογραφιών μπορεί να γεννήσει κάτι εντελώς νέο.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Λάκκος

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Ηράκλειο, το ημερολόγιο μιας πόλης»

Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από το Ηράκλειο, την πόλη που ζούμε, δραστηριοποιούμαστε και περνάμε την καθημερινότητά μας. Αποτυπώνουμε τις γειτονιές της πόλης, τους ανθρώπους της, την κάθε της γωνιά που έχει κάτι να αφηγηθεί φωτογραφικά. Μέσα από τη φωτογραφία δρόμου, τα πορτραίτα των κατοίκων της, την αποτύπωση μνημείων, πλατειών, των τειχών, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, προσπαθούμε να απαθανατίσουμε τον παλμό της.

Διάρκεια Έκθεσης: έως Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς πλατεία Δασκαλογιάννη)

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Τρίτη ηλικία»

Η τρίτη ηλικία δεν είναι μόνο το τέλος μιας διαδρομής· είναι ένας κόσμος γεμάτος μνήμες, εμπειρίες, σιωπές και βλέμματα που κουβαλούν τον χρόνο. Οι φωτογραφίες αυτής της έκθεσης επιχειρούν να σταθούν απέναντι στους ηλικιωμένους ανθρώπους με σεβασμό και ευαισθησία, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη παρουσία πέρα από στερεότυπα και προκαθορισμένους ρόλους. Κάθε πρόσωπο αφηγείται μια ιστορία.

Τα χέρια, οι ρυτίδες, οι κινήσεις και οι εκφράσεις γίνονται ίχνη ζωής, φορείς προσωπικής και συλλογικής μνήμης. Μέσα από στιγμές καθημερινότητας, μοναξιάς, τρυφερότητας ή περισυλλογής, οι εικόνες φωτίζουν την αξιοπρέπεια και τη δύναμη που παραμένουν ζωντανές στο πέρασμα του χρόνου.

Η έκθεση αποτελεί μια πρόσκληση να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας· όχι μόνο ως φορείς του παρελθόντος, αλλά ως ενεργό και πολύτιμο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Πάρκο Γεωργιάδη

Έκθεση χειροτεχνών: Η Έκθεση Χειροτεχνών σας περιμένει καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Χειροτέχνες της πόλης, μας αποκαλύπτουν τα μυστικά της τέχνης τους και μας προσκαλούν σε ανοιχτά εργαστήρια υφαντικής, μακραμέ, ζωγραφικής, κ.α.

Μην τους χάσετε!

Διάρκεια Έκθεσης: Τρίτη 16 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Παζάρι Βιβλίου!: Το Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης διοργανώνει Παζάρι Βιβλίου. Αποκτήστε σημαντικές εκδόσεις της ΒΔΒ σε προνομιακές τιμές!

Διάρκεια: από Δευτέρα 15 έως Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00, Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο 09:00 – 14:30

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

«Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο τρίστρατο των ταξιδιών της μνήμης και της αφήγησης έχει από καιρό ετοιμαστεί για τους νέους διαλόγους. Εφηρμοσμένοι διάλογοι, μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων. Συνάντηση που αποβλέπει στην κατανόηση, τη σύγκριση των αναπαραστάσεων,

στη διατύπωση απόψεων ως προς τα νοήματα που κάθε έκθεμα του Μουσείου περικλείει και κάθε αρχαιολόγος – από τότε που το Μουσείο θεμελιώθηκε – εκπροσωπεί. Εφηρμοσμένοι διάλογοι που συγκλίνουν ως προς την έμφαση στη διαχρονία της αξίας των εκθεμάτων όχι μόνο ως τέχνη, ιστορία, τεχνική, πολιτισμός αλλά και ως μικρές σταγόνες ανακούφισης από μία καθημερινότητα που συχνά μας πνίγει.

Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε μέσω ξεναγήσεων από αρχαιολόγους του Μουσείου κάποιες μικρές ιστορίες αντικειμένων, τα οποία πολλές φορές παραμένουν στη σκιά των εμβληματικών έργων τέχνης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, αναμένοντας και τη δική τους ξεχωριστή προβολή!

Ελάτε λοιπόν! Η συνεργασία αυτή αποβαίνει ιδιαιτέρως παραγωγική.

Πρόγραμμα:

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 19:00

Ειρήνη Γαλλή «Αναζητώντας την εικόνα της γυναίκας στις Γαλάζιες Κυρίες»

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στις 14:00

Δημήτρης Σφακιανάκης: «Ο Άλλος που δε γνωρίσαμε: οι Πέρσες του ΑΜΗ. Μια ματιά στη σασανιδική σφραγιδογλυφία της Συλλογής Γιαμαλάκη»

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 στις 20:00

Δημήτρης Μυλωνάς: «Μουσική, μουσικοί και μουσικά όργανα» (στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής)

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στις 11:00

Κλεάνθης Σιδηρόπουλος: «Μια ιστορία αρχαιοκαπηλίας γλυπτών από τη Γόρτυνα»

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στις 18:00

Κατερίνα Αθανασάκη: «Τρεις μικρές ιστορίες για τη Θεά των Όφεων»

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στις 18.00

Παρασκευή Σταματάκη: «Ένα μινωικό καπνιστήρι και η μελισσοκομία στη μινωική Κρήτη»

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στις 11.00

Γεωργία Φλούδα: «Η θάλασσα και το ταξίδι στη μινωική Κρήτη»

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Φεστιβάλ: ΕΔΩ

Ακολουθήστε τις σελίδες του Φεστιβάλ στα κοινωνικά δίκτυα:

Facebook: https://www.facebook.com/StreetArtFestival.gr

Instagram: https://www.instagram.com/streetartfestival.gr/

Πληροφορίες για το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» 2026

Διοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Αντιδημαρχία Πολιτισμού

Αλέξης Καλοκαιρινός

Δήμαρχος Ηρακλείου

Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Συντελεστές:

Οργάνωση Φεστιβάλ: Κωνσταντίνα Χατζάκη

Εκτέλεση Παραγωγής:

Κωνσταντίνα Χατζάκη, Μαριάννα Γιαλύτη,

Μύρων Καραντινός, Νίκος Τσαγκαράκης

Διοικητική Οργάνωση:

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς

Τμήμα Πολιτισμού:

Εύη Μαρτιμιανάκη, Αντώνης Ρουμπάκης, Μαρία Σιγανάκη

Διοικητική / Οργανωτική υποστήριξη: Κατερίνα Τζωρτζακάκη

Συντονισμός έκθεσης χειροτεχνών: Bernardina Liberatore

Επικοινωνία – προβολή: Γραφείο τύπου Δήμου Ηρακλείου

Υπεύθυνη κοινωνικών δικτυών: Κωνσταντίνα Χατζάκη

Σχεδιασμός προγράμματος και επικοινωνιακού υλικού

Χρυσόστομος Σπετσίδης, Γιάννης Μαυραντωνάκης

Επιμέλεια – Μετάφραση Κειμένων: Δημήτρης Βυτινιώτης

Εκτύπωση προγράμματος και επικοινωνιακού υλικού: ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Α.Ε.

Ευχαριστούμε θερμά: την Περιφέρεια Κρήτης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Κρήτης, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, το Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών, το Μουσείο «Νίκος Καζαντζάκης», το Μουσείο Κοτσανά – Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, το Λαογραφικό Μουσείο Κοκοτού στις Δαφνές, την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηράκλειου (Ε.Φ.Ε.Η.), τις Δημοτικές Κοινότητες ,

τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου τους Εθελοντές του Φεστιβάλ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τους Εθελοντές Σαμαρείτες, την Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ, τη Ελληνική Αστυνομία και την Τροχαία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το ΕΚΑΒ.

Χορηγοί: Super Market Χαλκιαδάκης, Οπτικά Κέντρα Μαρκάκης, Πλαστικά Κρήτης, Σαβοϊδάκης, ΖΑΡΟΣ Α.Ε, K. Badouvas S.A. – Group of Companies, Ν. Μπαξεβάνης

Χορηγοί Φιλοξενίας: Atrion Hotel, Κουκουβάγια-καλλιτεχνικό μεζεδοπωλείο, Pizza Fan

Χορηγός μεταφορών: ACCTA – Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης