ΚΡΗΤΗ

Στην Μπολόνια η Περιφέρεια Κρήτης Παρέμβαση για την ανθεκτικότητα των υδάτινων πόρων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Τον καθοριστικό ρόλο των Περιφερειών στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων ανέδειξε ο Αντιπρόεδρος της CPMR και Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης.

Κατά την παρέμβασή του στη Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR στην Μπολόνια, υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο ρόλος τους δεν αναγνωρίζεται επαρκώς από τις εθνικές κυβερνήσεις στον σχεδιασμό πολιτικών.

Αναφερόμενος στην Κρήτη, παρουσίασε το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή του 2022, το οποίο πλαισιώνεται από επιμέρους σχέδια για τη χωροταξία, τα ύδατα, την αντιπλημμυρική προστασία, τα απόβλητα και τις περιοχές Natura.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον νέο Μηχανισμό Κλιματικής Υποστήριξης που θεσπίστηκε το 2024 για τον συντονισμό δημόσιων και παραγωγικών φορέων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Γιώργος Αλεξάκης επεσήμανε την εξαιρετική ποιοτική κατάσταση των υπόγειων και παράκτιων υδάτων της Κρήτης, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στη Μεσόγειο,

όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πλημμύρες και η μείωση των βροχοπτώσεων. Παράλληλα, ανέδειξε τις προκλήσεις της διακυβέρνησης του νερού στην Ελλάδα, όπου η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας και κεντρικού Κράτους συχνά δημιουργεί λειτουργικές ασάφειες.

Τέλος, τόνισε τη δυναμική συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε ευρωπαϊκά προγράμματα καινοτομίας, όπως τα CLIMAAX, DIALOGUE4NATURE, DETOCS, OCEANIDS, NATOUR4CCHANGE, CO-WATERS, TRANSCEND και SEA4FUTURE. Ολοκληρώνοντας, σημείωσε ότι οι μεσογειακές Περιφέρειες είναι από τις πλέον ευάλωτες στην Ευρώπη και ξεκαθάρισε πως η Περιφέρεια Κρήτης είναι έτοιμη να μοιραστεί την εμπειρία της, συμβάλλοντας ενεργά στη Συμμαχία των Περιφερειών για την Ανθεκτικότητα των Υδάτων προς όφελος των κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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