Η Meliá Hotels International διευρύνει το Luxury & Lifestyle portfolio της με νέα ξενοδοχεία το 2026

Με 23 νέα ανοίγματα στον ορίζοντα, η Meliá Hotels International ενισχύει περαιτέρω την παρουσία των διακεκριμένων brands της

– Η Meliá Hotels International, ο κορυφαίος ξενοδοχειακός Όμιλος της Ισπανίας και ο τρίτος μεγαλύτερος στην Ευρώπη, επιταχύνει δυναμικά την ανάπτυξή του, με 23 νέα ξενοδοχεία που έχουν ήδη προγραμματιστεί για το 2026, ενισχύοντας τα luxury & lifestyle brands της.

Από τη Νοτιοανατολική Ασία έως τη Νότια Αμερική και από την Ευρώπη έως τον Ινδικό Ωκεανό, η Meliá θα προσφέρει τη μοναδική ισπανική φιλοξενία της σε μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς παγκοσμίως.

Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια μιας χρονιάς–ορόσημο για την εταιρεία το 2025, κατά την οποία εγκαινιάστηκαν πολλές εμβληματικές μονάδες, όπως το ME by Meliá σε Μάλτα, Λισαβόνα, Μαρμπέγια και Μάλαγα, το Paradisus by Meliá στη Φουερτεβεντούρα, καθώς και το ZEL Punta Cana, το πρώτο lifestyle all-inclusive ξενοδοχείο στην Καραϊβική, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον θρύλο του τένις Rafael Nadal.

Με αυτήν τη δυναμική, η Meliá θα παρουσιάσει το 2026 μια νέα γενιά ξενοδοχείων “με ψυχή”, ανανεώνοντας το υπάρχον portfolio μέσω rebranding και repositioning, προσφέροντας εμπειρίες που συνδυάζουν υψηλή πολυτέλεια με υπεύθυνη και στρατηγική παγκόσμια ανάπτυξη.

Πολυτελείς προορισμοί από το Μπαλί έως τις Σευχέλλες

Μέσα στο 2026, η Meliá θα προσφέρει τη χαρακτηριστική μεσογειακή φιλοξενία της σε μερικούς από τους πιο περιζήτητους προορισμούς του κόσμου. Ανάμεσα στα πιο αναμενόμενα ανοίγματα ξεχώρισε το Paradisus Bali, το πρώτο ξενοδοχείο του brand στη Νοτιοανατολική Ασία, το οποίο άνοιξε τις πύλες του στις ακτές της Nusa Dua νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Στο Paradisus Bali, η νέα φιλοσοφία του brand “Wellness Designed by Destination” βρίσκεται στο επίκεντρο της εμπειρίας, ενσωματώνοντας αρμονικά τις θεραπευτικές παραδόσεις του νησιού, τελετουργίες ενσυνειδητότητας και αισθητηριακά τοπία, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τους επισκέπτες.

Από θεραπείες spa εμπνευσμένες από μπαλινέζικες πρακτικές ευεξίας, έως συνεδρίες κίνησης που ακολουθούν τη φυσική ροή ενέργειας του νησιού, οι επισκέπτες καλούνται να επανασυνδεθούν με τον εαυτό τους, τους αγαπημένους τους και τον ρυθμό του Μπαλί.

Στο πλαίσιο της ψυχαχωγίας, το resort θα προσφέρει το χαρακτηριστικό πρόγραμμα του brand “Destination Inclusive®”, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν την κουλτούρα και την ομορφιά του νησιού μέσα από επιλεγμένες δραστηριότητες, εντός και εκτός του resort. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται το διαχρονικό τελετουργικό καθαρισμού melukat, όπου τα ιερά νερά του Μπαλί καθαρίζουν,

θεραπεύουν και αναζωογονούν, στιγμές επαφής με τη φύση στον καταρράκτη Tibumana, ξεναγήσεις στους ναούς Uluwatu, Tanah Lot ή Taman Ayun, καθώς και οικογενειακές βραδιές στο Devdan Show στο θέατρο Nusa Dua, μια ζωντανή γιορτή της ινδονησιακής κουλτούρας μέσα από χορό, μουσική και ακροβατικά.

Μετά τα εγκαίνια του Paradisus Bali, το 2026 σηματοδοτεί την επιστροφή ενός θρύλου στο Μεξικό με το άνοιγμα του Paradisus Cancún τον Απρίλιο, έπειτα από μια μεταμορφωτική ανακαίνιση διάρκειας ενός έτους.

Σήμερα, το ανανεωμένο resort αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες εκφράσεις του brand στον χώρο των luxury all-inclusive, ενώ η σύγχρονη κομψότητα συναντά την αυθεντική ταυτότητα της χερσονήσου Yucatán, με έμφαση στις οικογένειες. Βασισμένο στη φιλοσοφία “Wellness Designed by Destination” , το Paradisus Cancún αντλεί έμπνευση από τοπικές τελετουργίες, φυσικά υλικά και την ηρεμία της θάλασσας σε κάθε στιγμή της εμπειρίας,

ενώ το πρόγραμμα “Destination Inclusive®” εμπλουτίζει τη διαμονή με εξερευνήσεις σε ιερά cenotes, αλλά και δράσεις που συνδέουν τους επισκέπτες με την τέχνη και την κληρονομιά των Μάγια, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή όλων των ηλικιών και τη βαθύτερη σύνδεση με τον προορισμό.

Τα ανοίγματα αυτά ανταποκρίνονται στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση από ταξιδιώτες που αναζητούν ξεκούραστες, all-inclusive αποδράσεις, που τους επιτρέπουν να επανασυνδεθούν με τη φύση, τον πολιτισμό και τον εαυτό τους.

Το Paradisus Bali και το Paradisus Cancún προστίθενται στη διεθνή συλλογή των Paradisus by Meliá, που περιλαμβάνει βραβευμένα resorts στην Καραϊβική και τα Κανάρια Νησιά, από τη Λανζαρότε και τη Γκραν Κανάρια έως τη Φουερτεβεντούρα, όλα με στόχο να χαρίσουν στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία του προορισμού ενισχύοντας την προσωπική ευεξία.

Στο Ντουμπάι, στην περιοχή Jumeirah, θα ανοίξει το Gran Meliá Dubai Jumeirah την 1 Δεκεμβρίου 2026, προσφέροντας πανοραμική θέα στον Αραβικό Κόλπο και τον ορίζοντα της πόλης, άμεση πρόσβαση στη μαρίνα και μια επιμελημένη συλλογή signature εστιατορίων, εγκαταστάσεων ευεξίας και ευρύχωρων χώρων εκδηλώσεων.

Στις Σεϋχέλλες, η Meliá θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση σε ένα συγκρότημα που συνδυάζει ξενοδοχείο 120 δωματίων με branded κατοικίες, rooftop bar με θέα στο Eden Island και το St. Anne Marine Park και πλήθος εγκαταστάσεων αναψυχής, δημιουργώντας ένα νέο πρότυπο ολοκληρωμένης resort εμπειρίας στην περιοχή.

Το 2026 θα σηματοδοτήσει επίσης το άνοιγμα του πρώτου luxury resort της Meliá Collection στις Μαλδίβες, στο γραφικό Baa Atoll, προσφέροντας μοναδική πρόσβαση στην πλούσια θαλάσσια ζωή του αρχιπελάγους και τα κορυφαία σημεία κατάδυσης.

Μοναδικές ιστορίες

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης της πολυτελούς πρότασης του boutique brand της, The Meliá Collection, η ένταξη των MiM Hotels του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού αστέρα Lionel Messi αποτελεί στρατηγικό ορόσημο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του brand σε φιλοξενία υψηλής εμπειρίας.

Τα έξι ξεχωριστά MiM properties, σε Σιτζές, Σοτογκράντε, Μαγιόρκα, Ίμπιζα, Μπακέιρα Μπερέτ και Ανδόρα, αντικατοπτρίζουν την προσωπική οπτική του Messi για σύγχρονη πολυτέλεια, με κομψό σχεδιασμό, επιμελημένα συλλεκτικά αντικείμενα και ισχυρή έμφαση στη βιωσιμότητα και την ευεξία. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, τα MiM Hotels διατηρούν την ταυτότητά τους, ενώ παράλληλα αξιοποιούν την παγκόσμια εμβέλεια, το δίκτυο διανομής και την εμπειρία της Meliá.

Πέρα από τα MiM Hotels, το The Meliá Collection θα υποδεχθεί το 2026 μια σειρά ιστορικών ξενοδοχείων, σχεδιασμένων ώστε να αποτυπώνουν το αληθινό πνεύμα των προορισμών τους. Στο Μπουένος Άιρες, το Casa Lucia έχει ανακαινιστεί πλήρως, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν ξανά το εμβληματικό Mihanovich Building στη γειτονιά Retiro.

Ο σχεδιασμός του τιμά τη χρυσή εποχή της Αργεντινής, προσφέροντας μια πολυτελή εμπειρία βαθιά ριζωμένη στην τοπική ιστορία και αρχιτεκτονική. Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του brand για υψηλού επιπέδου πολυτελείς εμπειρίες στη Νότια Αμερική, το The Meliá Collection ανακοίνωσε επίσης το Terrazas del Guitérrez στην Παταγονία. Το ξενοδοχείο των 99 δωματίων, που αναμένεται να ανοίξει το 2028, θα βρίσκεται στο Μπαριλότσε και θα προσφέρει πρόσβαση στα εντυπωσιακά ορεινά τοπία της περιοχής.

Το Residenza del Cardinale Milan θα συνδυάσει την ιστορική αρχιτεκτονική με τη σύγχρονη κομψότητα στο κέντρο του Μιλάνου, προσφέροντας από το 2026 έναν εκλεπτυσμένο πολιτιστικό προορισμό για τους λάτρεις του design και της μόδας. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει fine dining εστιατόριο υπό την επίβλεψη του διάσημου Ιταλού σεφ Carlo Zarri, με εξειδίκευση στην κουζίνα του Πιεμόντε.

Στην Ανδαλουσία, τα νέα ξενοδοχεία της Συλλογής σε Ρόντα και Εστεπόνα θα αναδείξουν τα εντυπωσιακά τοπία και την πλούσια μαυριτανική κληρονομιά της κάθε περιοχής, προσφέροντας στους ταξιδιώτες μια ξεχωριστή προσέγγιση στην εξερεύνηση της νότιας Ισπανίας και των πλούσιων τοπικών γαστρονομικών παραδόσεων. Το Hacienda del Mar, Bahia Estepona, που πρωτολειτούργησε το 1999 υπό την αιγίδα του πρίγκιπα Alfonso of Hohenlohe, αποτελεί το πέμπτο ξενοδοχείο πολυτελείας του ομίλου στην Ανδαλουσία και ξεχωρίζει ως ένα εντυπωσιακό κόσμημα στις λαμπερές ακτές της Costa del Sol.

Από τους τροπικούς κήπους έως την επιβλητική είσοδο, κάθε χώρος αφηγείται τη δική του ιστορία, καθιστώντας το ξενοδοχείο μια ξεχωριστή προσθήκη στο The Meliá Collection μετά την ολοκληρωμένη ανακαίνιση και το rebranding.

Στην Καντίθ της Ισπανίας, το Casa Alameda αναβιώνει μια μπαρόκ κατοικία-παλάτι του 18ου αιώνα, αρχικά χτισμένο για τη Μαρκησία της Casa Recaño και καταγεγραμμένο ως μνημείο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Μετά από προσεκτική αποκατάσταση, τα δύο διπλανά κτίρια μετατρέπονται σε ένα boutique retreat 36 δωματίων με θέα στην Alameda Apodaca.

Στο νησί Γκόζο της Μάλτας, το brand εγκαινιάζει νέα ξενοδοχεία σε Σαν Λαουρέντζ και Ράμπα, το καθένα με τη δική του μοναδική αφήγηση, ενισχύοντας παράλληλα τη φήμη του νησιού ως ζωντανού κέντρου πολιτισμού και επιμελημένης πολυτέλειας. Με μόλις 15 και 17 δωμάτια αντίστοιχα, αυτά τα boutique retreats προσκαλούν τους επισκέπτες να ζήσουν τα εβδομαδιαία φεστιβάλ, τα γραφικά μονοπάτια πεζοπορίας και τα κορυφαία dive sites της περιοχής.

Συνολικά, οι νέες επενδύσεις επιβεβαιώνουν τη δέσμευση του The Meliá Collection να αναβαθμίσει την υψηλού επιπέδου φιλοξενία, μέσα από επιμελημένες αφηγήσεις με μοναδικές boutique εμπειρίες που ξεπερνούν το απροσδόκητο.

Ανανεώνοντας τα εμβληματικά brands

Καθώς η Meliá ενισχύει την παρουσία των luxury και lifestyle brands της, πολλά από τα ξενοδοχεία της σε όλο τον κόσμο ανανεώνονται, επανασυνστήνονται και επαναλανσάρονται.

Μετά την επιτυχημένη ανακαίνιση των ME Marbella και Paradisus Fuerteventura το 2025, το 2026 οι ιδιοκτησίες ZEL στην Κρήτη, τη Φουερτεβεντούρα και τη Μαδρίτη θα ενταχθούν στο lifestyle portfolio. Τα projects αυτά αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της στρατηγικής της Meliá να αξιοποιεί πλήρως τα υπάρχοντα assets, ευθυγραμμίζοντάς τα με τις προσδοκίες του σύγχρονου luxury ταξιδιώτη, ενώ παράλληλα διατηρεί τη μοναδική ταυτότητα και το ιδιαίτερο πνεύμα κάθε προορισμού.

Η Meliá συνεργάζεται στενά με κορυφαίους designers, όπως το ASAH Studio, των οποίων η δουλειά αντικατοπτρίζει βαθιά κατανόηση του σύγχρονου luxury ταξιδιώτη και του τρόπου με τον οποίον το design μπορεί να δημιουργήσει αξέχαστες εμπειρίες φιλοξενίας. Μέσα από αυτές τις συνέργειες,

κάθε ανακαίνιση αναβαθμίζει όχι μόνο την υψηλή αισθητική ποιότητα, αλλά και την ενιαία ταυτότητα του brand που διατρέχει όλα τα luxury brands της Meliá σε παγκόσμιο επίπεδο, επιτρέποντας σε κάθε ξενοδοχείο να αφηγείται τη δική του ιστορία και να αναδεικνύει το πολιτιστικό του πλαίσιο.

Αξίες με θετικό αποτύπωμα

Η βιωσιμότητα παραμένει θεμελιώδης πυλώνας στην ανάπτυξη της Meliá. Το ανανεωμένο πρόγραμμα “Travel For Good” αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία του Ομίλου να προσφέρει εμπειρίες πολυτελείας που υπερβαίνουν την οικονομική αξία, με έμφαση στη φροντίδα του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων. Οι αρχές ESG ενσωματώνονται σε κάθε πτυχή της λειτουργίας των ξενοδοχείων,

από πρωτοβουλίες για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα μέχρι συνεργασίες που υποστηρίζουν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της Meliá να αφήνει θετικό αποτύπωμα σε κάθε προορισμό όπου δραστηριοποιείται.

Η στρατηγική αυτή έχει χαρίσει στην Meliá διεθνή αναγνώριση, με την κατάκτηση της τρίτης θέσης στον κατάλογο World’s Most Trustworthy Companies 2025 από τα Newsweek και Statista, επιβεβαιώνοντας τη διαφάνεια και την ηθική επιχειρηματική προσέγγιση της εταιρείας.

Ο André Gerondeau, Chief Operating Officer της Meliá Hotels International δήλωσε, «Το 2026 ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την επανακαθορισμένη εμπειρία luxury και lifestyle ταξιδιών. Κάθε νέο ξενοδοχείο είναι κάτι παραπάνω από χώρος διαμονής·

αποτελεί πύλη για αυθεντική πολιτιστική ανακάλυψη, προσωπική μεταμόρφωση και αξέχαστες εμπειρίες. Η ισπανική φιλοξενία είναι η ψυχή του brand μας και, καθώς συνεχίζουμε να επεκτεινόμαστε, είτε με στρατηγικές νέες αφίξεις είτε με εκτεταμένες ανακαινίσεις, παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να τη μοιραζόμαστε με τον κόσμο με υπεύθυνο και στοχευμένο τρόπο».

www.meliahotelsinternational.com

Περισσότερα για τη Meliá Hotels International

Η Meliá Hotels International ιδρύθηκε το 1956 στη Μαγιόρκα (Ισπανία) και διαθέτει περισσότερα από 400 ξενοδοχεία (χαρτοφυλάκιο και pipeline) σε περισσότερες από 40 χώρες, κάτω από την ομπρέλα 9 brands: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá και Affiliated by Meliá.

Ο Όμιλος αποτελεί μία από τις κορυφαίες αλυσίδες ξενοδοχείων στον κόσμο στον τομέα της αναψυχής και η εμπειρία του σε αυτόν του επέτρεψε να εδραιωθεί στην αναπτυσσόμενη αγορά αστικών ξενοδοχείων εμπνευσμένων από την αναψυχή. Η δέσμευσή του για υπεύθυνο τουρισμό οδήγησε τον Όμιλο να αναγνωριστεί ως η πιο βιώσιμη ξενοδοχειακή εταιρεία στην Ευρώπη (διακρίθηκε ως “Sustainability Yearbook Member” το 2024 από την S&P Global),

καθώς και ως το “Top Employer 2024” brand σε Ισπανία, Δομινικανή Δημοκρατία, Μεξικό, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία και Βιετνάμ. Η Meliá Hotels International περιλαμβάνεται επίσης στον δείκτη IBEX 35 του χρηματιστηρίου της Ισπανίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.meliahotelsinternational.com