Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ανατροπή με τις πληρωμές – Πότε καταβάλλονται

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Γιατί πληρώνονται νωρίτερα οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 – Όλες οι ημερομηνίες.

Πλησιάζει το χρονικό διάστημα που θα πληρωθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026.

Οι πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, αυξημένων κατά 2,4%, θα γίνουν φέτος νωρίτερα μέσα στον Δεκέμβριο λόγω των Χριστουγέννων.

Η καταβολή αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται αλλαγές για όσους έχουν προσωπική διαφορά, καθώς και για όσους επιβαρύνονται με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Αντίθετα, οι επικουρικές συντάξεις για 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους δεν θα λάβουν καμία αύξηση και φέτος.

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πότε καταβάλλονται

Κύριες Συντάξεις

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ: Πληρωμή την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

ΙΚΑ, Δημόσιο, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Πληρωμή την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Επικουρικές Συντάξεις

Ιδιωτικού Τομέα & Μη Μισθωτών: Πληρωμή την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Δημοσίου: Πληρωμή την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το Mega, οι μηνιαίες αυξήσεις στις συντάξεις είναι:

  • Για συντάξεις 500 με 850 ευρώ, οι μηνιαίες αυξήσεις είναι 12 με 19 ευρώ.

  • Για συντάξεις 900 με 1.300 ευρώ, οι αυξήσεις είναι 21 με 31 ευρώ.

  • Για συντάξεις 1.400 με 1.700 ευρώ, οι αυξήσεις τον μήνα είναι 34 με 41 ευρώ.

  • Για συντάξεις 1.800 με 2.000 ευρώ, στα 43 με 48 ευρώ υπολογίζονται οι αυξήσεις.

  • Για συντάξεις 2.100 με 2.500 ευρώ, οι αυξήσεις είναι στα 50 με 60 ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

