Μεν. Μποκέας: «Τα χωριά μας πρέπει να ζήσουν. Ο πρωτογενής τομέας πρέπει να επιβιώσει»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στο πλευρό των αγροτών ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου

Τη συμπαράσταση του στο αγώνα των αγροτών εξέφρασε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Δήμαρχος θα βρεθεί στο πλευρό των αγροτών στο αγροτικό συλλαλητήριο.

Στην ανάρτηση του ο Μενέλαος Μποκέας αναφέρει:

«Τα χωριά μας πρέπει να ζήσουν.
Ο Πρωτογενής τομέας πρέπει να επιβιώσει.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας έχουν ανάγκες που αγγίζουν πλέον τα όρια της επιβίωσης. Ολόκληρος ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε αναβρασμό και απόγνωση. Τα κόστη συνεχώς αυξάνονται, οι ενισχύσεις καθυστερούν και μειώνονται δραματικά, τα χρέη πνίγουν τους ανθρώπους του μόχθου.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε να πληγώσει ηθικά, να συκοφαντήσει και να επιδεινώσει ακόμα πιο πολύ οικονομικά τον πρωτογενή τομέα. Είναι άδικο να πληρώνουν οι αληθινοί παραγωγοί αυτήν την κατάσταση. Είναι ανεπίτρεπτο να αφήνεται ο πρωτογενής τομέας στο έλεος των τραπεζών, των μεσαζόντων, νοοτροπιών εύκολου πλουτισμού και μιας αρρύθμιστης αγοράς που καταβροχθίζει τον κόπο τους.

Τασσόμαστε ως Δήμος Μαλεβιζίου και εγώ προσωπικά αλληλέγγυοι στον δίκαιο και ειρηνικό αγώνα τους. Θα είμαστε σήμερα εκεί στις 08 Δεκεμβρίου στο παγκρήτιο συλλαλητήριο, θα είμαστε μαζί τους στην Περιφέρεια, στα Υπουργεία, στους θεσμούς και όπου αλλού χρειαστεί στον από κοινού αγώνα για ένα βιώσιμο μέλλον. Χιλιάδες χρόνια παραγωγικού πολιτισμού και ιστορικοί αγώνες μας συνδέουν και μας καθοδηγούν.»

Κοινή Δήλωση Κατερίνας Σπυριδάκη και Νάντιας Γιαννακοπούλου, υπεύθυνης ΚΤΕ Μετανάστευσης για τους 18 Νεκρούς Μετανάστες στην Ιεράπετρα
Σε βασικό πυλώνα του «Crete Valley», της πρώτης «Κοιλάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» στην Ευρώπη, αναδεικνύεται η Περιφέρεια Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
