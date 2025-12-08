Σε βασικό πυλώνα του «Crete Valley», της πρώτης «Κοιλάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» στην Ευρώπη, αναδεικνύεται η Περιφέρεια Κρήτης

Σε στρατηγικό εταίρο για την υλοποίηση του εμβληματικού ευρωπαϊκού έργου «Crete Valley» αναδεικνύεται η Περιφέρεια Κρήτης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία της πρώτης «Κοιλάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (Renewable Energy Valley) στην Ευρώπη.

Η πρόοδος και τα επόμενα βήματα του έργου βρέθηκαν στο επίκεντρο της ετήσιας Ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2025, στο ερευνητικό κέντρο CARTIF στο Valladolid της Ισπανίας. Στις εργασίες συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του προγράμματος, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων.

Το «Crete Valley» εισάγει μια πρωτοποριακή προσέγγιση στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συνδυάζοντας την παραγωγή πράσινης ενέργειας με καινοτόμες τεχνολογίες, όπως τα ψηφιακά δίδυμα (Digital Twins) και η τεχνητή νοημοσύνη.

Στόχος είναι η δημιουργία λύσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των κατοικιών, των υποδομών και των κτιρίων. Μέσα από τη δημιουργία τεσσάρων «κοιλάδων ΑΠΕ», κάθε περιοχή θα αξιοποιεί το βέλτιστο ενεργειακό μείγμα και θα υιοθετεί σχήματα διαμοιρασμού ενέργειας, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και μειώνοντας το κόστος για τις τοπικές κοινωνίες.

Η Περιφέρεια Κρήτης διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματος, έχοντας την ευθύνη για την ορθή τήρηση των διαδικασιών αδειοδότησης, την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και την ενίσχυση της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συμμετοχή της επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Κρήτης να λειτουργήσει ως πρότυπη Περιφέρεια ενεργειακής μετάβασης, εξασφαλίζοντας καθαρή, αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ενέργεια για περισσότερα από 250 νοικοκυριά.

Κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, παρουσιάστηκε η πρόοδος των υποέργων και ανακοινώθηκε η έναρξη της φάσης κατασκευής για τα πρώτα πιλοτικά έργα:

• Τηλε-γεωθερμία στην Άρβη: Ανάπτυξη ενός από τα πρώτα κοινοτικά συστήματα γεωθερμίας στην Ελλάδα.

• Τηλεθέρμανση με Βιομάζα στο Αρκαλοχώρι: Παροχή καθαρής θερμικής ενέργειας σε κατοικίες και κρίσιμες υποδομές της περιοχής.

• Αναβίωση παραδοσιακών ανεμόμυλων στο Οροπέδιο Λασιθίου: Μετατροπή των ιστορικών ανεμόμυλων σε σύγχρονες μικρές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό τοπίο και την πολιτιστική κληρονομιά.

Για την καλύτερη ενημέρωση και την ενίσχυση της αποδοχής από την τοπική κοινωνία, τις επόμενες ημέρες έχουν προγραμματιστεί επιτόπιες επισκέψεις στην Άρβη και το Αρκαλοχώρι, με σκοπό την οριστικοποίηση των δικτύων και την ενημέρωση των κατοίκων.

Μέσω του «Crete Valley», η Κρήτη προβάλλεται ως πρωτοπόρος της ενεργειακής καινοτομίας στην Ευρώπη, συνδυάζοντας την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα με την κοινωνική συμμετοχή, δημιουργώντας μοντέλα που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στο υπόλοιπο νησί όσο και διεθνώς.