Ρέθυμνο:Ο Δήμος Αμαρίου συντάσσεται και στηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων

Tα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφοι, όπως το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων, οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης και οι καθυστερήσεις καταβολής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες επιβίωσης τόσο για τους ίδιους, όσο και για την τοπική παραγωγή και οικονομία.

Η αγροτική κρίση αποτελεί ζήτημα που αφορά όχι μόνο τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Η προστασία και η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητα της υπαίθρου, την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Ο Δήμος Αμαρίου, ένας Δήμος που η οικονομία του στηρίζεται αποκλειστικά στον Πρωτογενή Τομέα, αναγνωρίζοντας τη δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι αγροτοκτηνοτρόφοι μας, στέκεται στο πλευρό τους. Καλούμε τους δημότες μας να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους σε ένα νευραλγικό κλάδο, προκειμένου η κυβέρνηση να ανταποκριθεί και να δώσει άμεσα λύση στα δίκαια αιτήματά τους.

Εμείς από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς και την Πολιτεία, προωθώντας τον ουσιαστικό διάλογο και διεκδικώντας άμεσα, στοχευμένα και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα.