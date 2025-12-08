Ρέθυμνο:Ο Δήμος Μυλοποτάμου στο πλευρό των παραγωγών

ΟΔήμος Μυλοποτάμου εκφράζει την ξεκάθαρη στήριξή του στους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι αποτελούν τον βασικό κορμό του πρωτογενούς τομέα και κρίσιμο παράγοντα για την οικονομική σταθερότητα και την τροφοδοτική επάρκεια της Κρήτης. Ο Μυλοπόταμος βρίσκεται διαχρονικά στις πρώτες θέσεις παραγωγής γάλακτος στην Ελλάδα, γεγονός που υπογραμμίζει τον ουσιαστικό του ρόλο στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, πολλοί χωρίς καμία άλλη πηγή εισοδήματος, στηρίζουν τις οικογένειές τους αποκλειστικά στη γη και στην παραγωγή τους. Με συνέπεια και προσαρμοστικότητα, έχουν διατηρήσει βιώσιμες τις εκμεταλλεύσεις τους μέσα σε ένα απαιτητικό και συχνά ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Η στήριξή τους αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας της Κρήτης.

Η πραγματικότητα επιβάλλει συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν τα ουσιαστικά προβλήματα της παραγωγής, από το αυξανόμενο κόστος έως τη διασφάλιση δίκαιων όρων στην αγορά. Η έγκαιρη ανταπόκριση της Πολιτείας στα τεκμηριωμένα αιτήματα των παραγωγών είναι κρίσιμη, καθώς κάθε καθυστέρηση επιβαρύνει τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και επεκτείνει το πρόβλημα σε όλη την παραγωγική αλυσίδα: παραγωγή, μεταποίηση, αγορά, οικογενειακό εισόδημα και τοπική οικονομία.

Ο πρωτογενής τομέας δεν μπορεί να λειτουργεί υπό διαρκή αβεβαιότητα. Η ανάγκη για ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο είναι θεμελιώδης για τον προγραμματισμό και την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών. Μόνο μέσα από συντονισμένες, ρεαλιστικές και στοχευμένες παρεμβάσεις μπορεί να διασφαλιστεί η προοπτική του τομέα.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου, τιμώντας τον θεσμικό του ρόλο, υπογραμμίζει την ανάγκη για σοβαρό και τεκμηριωμένο διάλογο ανάμεσα στους παραγωγούς και την Πολιτεία, με στόχο την άμεση διαμόρφωση αποτελεσματικών λύσεων. Ο Δήμος παραμένει διαθέσιμος να συμβάλει σε κάθε θεσμική διαδικασία που ενισχύει και στηρίζει τον πρωτογενή τομέα.

Η ενίσχυση των ανθρώπων της παραγωγής είναι αναγκαία και δίκαιη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης.