Aλέξανδρος Μαρκογιαννάκης:Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση αλληλεγγύης και αγάπης στη Λέσχη Αξιωματικών Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση αλληλεγγύης και αγάπης

στη Λέσχη Αξιωματικών Χανίων

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στις 18:00 σας περιμένω με χαρά για τσάι, καφέ και γλυκό σε μια χριστουγεννιάτικη συνάντηση αλληλεγγύης και αγάπης στη Λέσχη Αξιωματικών Χανίων.

Μαζί μας θα είναι η ψυχολόγος Κατερίνα Τσέργα η οποία θα πραγματοποιήσει ένα διαδραστικό σεμινάριο με θέμα την αγάπη, τη σύνδεση και τη γενναιοδωρία. Έννοιες που σίγουρα αυτές τις μέρες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Στον ίδιο χώρο, φιλανθρωπικές οργανώσεις των Χανίων θα μας ενημερώσουν για το έργο τους και θα διαθέτουν προϊόντα για την ενίσχυση του, γιατί μέσα από πολλές μικρές πράξεις πετυχαίνουμε πολλά περισσότερα.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
