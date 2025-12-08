Δήμος Ηρακλείου:Ζεστασιά και χαμόγελα στην εκδήλωση «Ένα Δέντρο Γεμάτο Παιδικά Χαμόγελα»

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Η ενίσχυση και η συνέργεια, απλώνει ένα δίχτυ προστασίας στην κοινωνία και ιδιαίτερα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη»

Με επιτυχία και τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε και φέτος η μεγάλη γιορτή αγάπης «Ένα Δέντρο Γεμάτο Παιδικά Χαμόγελα» που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού.

Από τις 11:00 έως τις 19:00 την Κυριακή 7/12, το αίθριο της Λότζια πλημμύρισε από φως, μουσική, ανθρώπινη ζεστασιά και δεκάδες χαμόγελα, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ενίσχυση του Οργανισμού το «Χαμόγελο του Παιδιού» και στην ολοκλήρωση του «Σπιτιού Ημερήσιας Φροντίδας» Ηρακλείου.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός παρακολούθησε τις δράσεις μαζί με τη σύζυγο του Άση Λυγερού και τον Πρόεδρο του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κώστα Γιαννόπουλο, και μιλώντας για τον εθελοντισμό, έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, δήλωσε:

«Είμαστε εδώ για την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντισμού, αλλά ο εθελοντισμός είναι κάθε μέρα. Στον Δήμο Ηρακλείου θεωρούμε ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίζουμε τις δράσεις του εθελοντισμού, αλλά όχι να τις κατευθύνουμε. Έτσι βλέπουμε αυτό τον στόχο με την πολύ δραστήρια και αποτελεσματική Αντιδήμαρχο Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι σαφές ότι δεν ζητείται από τον εθελοντισμό να αντικαταστήσει αυτό το οποίο αποτελεί καθήκον δικό μας. Όμως η ενίσχυση και η συνέργεια, η οποία μπορεί πραγματικά να είναι πολλαπλασιαστική, απλώνει ένα δίχτυ προστασίας στην κοινωνία και ιδιαίτερα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη ή μπορεί μέσα από έκτακτες περιστάσεις να βρεθούν σε ανάγκη. Γι’ αυτό χρειάζεται η αντίστοιχη ετοιμότητα. Πρώτα από όλα του Δήμου αλλά και όλων μας.

Το επιδιώκουμε και σε μεγάλο βαθμό το έχουμε καταφέρει. Η σημερινή εκδήλωση αφορά και σε μια ειδικότερη ενίσχυση της σημαντικής δράσης την οποία επιχειρεί το «Χαμόγελο του Παιδιού» και η οποία πλέον θα υπάρχει και στο Ηράκλειο.

Είμαστε ευτυχείς για την δυνατότητα που έχουμε να συνδράμουμε σε αυτό έργο. Θέλω να συγχαρώ την Αντιδήμαρχο Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη και για την σημερινή οργάνωση αλλά κυρίως για όλη της την δραστηριότητα η οποία είναι αέναη όπως πρέπει να είναι και νομίζω ότι χαράζει δρόμους που θα πρέπει να τους περπατήσουμε όλοι μαζί».

Στο πλαίσιο της δράσης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός απένειμε τιμητική πλακέτα στην ξεναγό και συγγραφέα Αθηνά Σφακάκη – Κυριακάκη και μίλησε για την αδιάκοπη εθελοντική της δράση στο Δήμο Ηρακλείου: «Αποδίδουμε μια οφειλόμενη τιμή την Αθηνά Σφακάκη – Κυριακάκη, ένα πρόσωπο πολύ γνωστό στο Ηράκλειο με μεγάλη εθελοντική και κοινωνική δράση.

Μια ιστορική ξεναγό του Ηρακλείου, ξεναγός ανάμεσα σε πολλά άλλα, που έχει προσφέρει στον πολιτισμό και στον εθελοντισμό και εξακολουθεί με μεγάλη εσωτερική δύναμη να το κάνει. Η Αθηνά Σφακάκη έχει δραστηριοποιηθεί και στις «Χαρτοδιαδρομές …στο Δήμο μας» που σημειώνουν πολύ μεγάλη επιτυχία».

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη από την πλευρά της, αναφέρθηκε στη δύναμη του Εθελοντισμού, στη συνεργασία του Δήμου με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και ευχαρίστησε όσους συνέβαλλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης: «Ο Εθελοντισμός είναι η νίκη του εμείς απέναντι στο εγώ. Όταν πραγματικά λειτουργούμε ως εμείς και όταν ο εθελοντισμός γίνεται πράξη, τότε σίγουρα ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός. Συνεργαζόμαστε με το «Χαμόγελο του Παιδιού» για να συμβάλλουμε με το δικό μας τρόπο στην ολοκλήρωση του σπιτιού της Ημερήσιας Φροντίδας που ετοιμάζει στο Ηράκλειο.

Επίσης, βραβεύουμε την Αθηνά Σφακάκη – Κυριακάκη που είναι πάντα παρούσα, προσφέρει και είναι ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση. Ευχαριστούμε τον κόσμο που έχει κατακλείσει το αίθριο της Λότζια, τα μουσικά σχήματα που εθελοντικά έχουν προσφερθεί, την Φιλαρμονική του Δήμου, τις υπηρεσίες του Δήμου, τη χορωδία της Περιφέρειας, την Εθελοντική ομάδα «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ», τους συνεργάτες και όλους τους εθελοντές, τους ήρωες αυτούς που παλεύουν καθημερινά».

Η Αθηνά Σφακάκη – Κυριακάκη, εμφανώς συγκινημένη, ευχαρίστησε το Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό και την Αντιδήμαρχο Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη για την τιμή στο πρόσωπό της, και αναφέρθηκε στο πλήθος των εκδηλώσεων και ξεναγήσεων που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία 10 χρόνια.

Ο Πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος επεσήμανε την αισιοδοξία που εκπέμπει η εκδήλωση, αναφέρθηκε στον πραγματικό εθελοντισμό που έχει αντίκτυπο στην κοινωνία και τόνισε ότι ο Δήμος Ηρακλείου κάνει μια σημαντική προσπάθεια, σε συνδυασμό με την τεράστια προσπάθεια του Οργανισμού, για να ξεκινήσει το «Σπίτι Ημερήσιας Φροντίδας Φιλοξενίας» στο Ηράκλειο.

Την εκδήλωση παρουσίασαν με ζεστασιά και χιούμορ η Μαίρη Τζουλάκη και ο Μιχάλης Δρακάκης (Family Radio 89,5 fm) και υποστήριξαν εθελοντικά οι:

• Παιδική και Νεανική Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

• Μουσικές Σχολές Χάρης Σαρρής

• Φιλαρμονική Δήμου Ηρακλείου

• Παιδική και Νεανική Χορωδία του Ωδείου Κρήτης

• Νάντια Πόπα

• Loopia Band

• Μουσικό Σχήμα «ΕΡΑΝ»

• Μουσικό Συγκρότημα Μάνου Παπαδάκη

• Μουσικό Συγκρότημα του Θανάση Μαυρόκωστα & Χορευτικό Συγκρότημα «Μαυρόκωστα»

Πολύτιμη τέλος ήταν και η συμβολή της ομάδας Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» η οποία είχε αναλάβει εθελοντική την ευθύνη της υγειονομικής κάλυψης της εκδήλωσης.

Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλους τους εθελοντές, τους καλλιτέχνες, τις ομάδες, τους φορείς και τον κόσμο που γέμισε με αγάπη τη Λότζια και εύχεται χρόνια πολλά σε όλους τους αφανείς ήρωες που προσφέρουν χωρίς αντάλλαγμα και μας θυμίζουν ότι η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά και η αγάπη είναι οι αξίες που κρατούν την κοινωνία όρθια.