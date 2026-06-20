Μερομήνια: Τι «δείχνουν» για τον καιρό του καλοκαιριού

Στο προσκήνιο επιστρέφουν τα Μερομήνια, η παραδοσιακή λαϊκή μέθοδος πρόβλεψης του καιρού, καθώς αρκετοί αναζητούν μια πρώτη εικόνα για τις συνθήκες που θα επικρατήσουν μέσα στο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, η θερινή περίοδος αναμένεται να ξεκινήσει με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς απότομες ή ακραίες μεταβολές, διαμορφώνοντας ένα πιο ήπιο σκηνικό στην αρχή του καλοκαιριού.

Η εικόνα φαίνεται να αλλάζει αισθητά στη συνέχεια, καθώς ο Ιούλιος και ο Αύγουστος εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν το πιο θερμό διάστημα της σεζόν. Τα Μερομήνια «δείχνουν» παρατεταμένες περιόδους ζέστης και αυξημένη πιθανότητα για κύματα καύσωνα, κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές.

Οι βροχοπτώσεις, σύμφωνα με την ίδια λαϊκή πρόγνωση, αναμένεται να είναι περιορισμένες, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα για αρκετές ημέρες.

Συνολικά, τα Μερομήνια παραπέμπουν σε ένα κλασικό ελληνικό καλοκαίρι, με πιο ήπια εκκίνηση και έντονη ζέστη στην κορύφωση της θερινής περιόδου, κυρίως από τα μέσα έως τα τέλη του καλοκαιριού.