Πλήθος κόσμου συμμετέχει στο 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» του Δήμου Ηρακλείου που συνεχίζεται και το Σαββατοκύριακο

Εκδηλώσεις την Κυριακή 21/6 και σε Άγιο Σύλλα, Λοφούπολη και Δρακουλιάρη Όλο το πρόγραμμα

Με πολίτες και επισκέπτες να κατακλύζουν καθημερινά τους δρόμους, τις πλατείες και τις γειτονιές της πόλης και των οικισμών του Δήμου, συνεχίζονται και το Σαββατοκύριακο οι εκδηλώσεις του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού «Τέχνη καθ’ Οδόν» που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου.

Πλούσιες ήταν οι εκδηλώσεις της Παρασκευής στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. Στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη τα παιδιά γνώρισαν τι είναι ένα «μικρό βιβλίο» μέσα από το δημιουργικό εργαστήριο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου» ενώ στο πάρκο Γεωργιάδη το διαδραστικό θεατρικό αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας «Βιβλία πάνω στη Σκηνή».

Στην πλατεία του Αγίου Τίτου το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει την παράσταση «Street Opera» και τη συναυλία «Rosemary and thyme» με τον Μουσικό Σύλλογο «Απόλλων».

Στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης την μουσική εκδήλωση “Από τη Στεία ως τα Χανιά ούλη η Κρήτη αξίζει…!” με τη Μικτή Παραδοσιακή Χορωδία “Καστρωδούντες” και τα Κρητικούς χορούς από τη σχολή Παραδοσιακών Χορών «Κρήτωρες». Στη Βασιλική Αγίου Μάρκου μικροί μεγάλοι χόρεψαν με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του Heraklion Web Radio – Δημοτικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Ηρακλείου και στην πλατεία Ελευθερίας το Σύνολο Νυκτών & Τοξοτών Οργάνων Κρήτης ερμήνευσε τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή στη συναυλία «Οι ελεύθεροι κι ωραίοι»

Το πρόγραμμα της Κυριακής 21 Ιουνίου

Πάρκο Γεωργιάδη

Υπαίθρια έκθεση έργων: «The Cool Side of Art», Εργαστήρι Τέχνης Artzi Boortzi.

Μια εικαστική διαδρομή μέσα από τα έργα των μαθητών του εργαστηρίου. Η τέχνη είναι για όλους και ξεκινά από την παιδική ηλικία! Το Εργαστήρι Τέχνης «Artzi Boortzi» παρουσιάζει την ετήσια έκθεση έργων των μαθητών του, μέσα από μια ανοιχτή εικαστική διαδρομή στο Πάρκο Γεωργιάδη. Η έκθεση περιλαμβάνει δημιουργίες παιδιών προσχολικής ηλικίας, μαθητών δημοτικού και γυμνασίου, τμημάτων κόμιξ και ενηλίκων,

με έργα ζωγραφικής, κατασκευών, κόμιξ και animation. Παράλληλα, μικρές εικαστικές δράσεις προσκαλούν τους επισκέπτες να γνωρίσουν βιωματικά τον κόσμο της τέχνης μέσα από τη συμμετοχή και το παιχνίδι.

Συντελεστές

Μαθητές παιδικών, εφηβικών και ενηλίκων τμημάτων του Εργαστηρίου Τέχνης Artzi Boortzi

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Λένα Σφακιανάκη

Συντονισμός επικοινωνίας και δράσης: Δημήτρης Παπαγεωργίου

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

11:00 «Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»

Κλεάνθης Σιδηρόπουλος: «Μια ιστορία αρχαιοκαπηλίας γλυπτών από τη Γόρτυνα»

Πλατεία Ελευθερίας

20:00 Γιορτή της Μουσικής… στο δρόμο!

Οι Αντικρουστοί βγαίνουν ξανά στο δρόμο για να γιορτάσουν τη Μουσική μέσα από τους αφρο-βραζιλιάνικους ρυθμούς των κρουστών τους!

20:45 Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

6Ο Γυμνάσιο Ηρακλείου (Δουκός Μποφώρ Ηράκλειο)

20:30 Παράσταση μουσικού θεάτρου: «Οδύσσεια: Η Επιστροφή»

Πρόκειται για μια σύγχρονη μουσικοθεατρική προσέγγιση του ομηρικού μύθου που συνδυάζει αποσπάσματα από την Οδύσσεια με κείμενα και ποιήματα των Κ. Π. Καβάφη, Ντάντε Αλιγκέρι και Άλφρεντ Τένισον, εμπνευσμένα από τη μορφή του Οδυσσέα και τη διαχρονική επιθυμία του ανθρώπου για επιστροφή αλλά και για ένα νέο ταξίδι. Συμμετέχουν ορχήστρα δωματίου, σύνολο κρουστών αποτελούμενο από συμμετέχοντες του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η τέχνη του ρυθμού στην εκπαίδευση – Μουσική στην κοινότητα» καθώς και από ηθοποιό σε ρόλο αφηγητή.

Ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα που γεννιέται μέσα από την ίδια την κοινότητα και απευθύνεται σε αυτήν, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικής δημιουργίας μέσα από το θέατρο και τη μουσική. Η δραματουργία της παράστασης ξεκινά in medias res, από τη ραψωδία ν’ της Οδύσσειας, όταν οι Φαίακες οδηγούν τον Οδυσσέα πίσω στην Ιθάκη, τιμώντας τον με δώρα. Ο ήρωας αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και, φτάνοντας στο νησί του ύστερα από είκοσι χρόνια περιπλάνησης, ξυπνά μόνος στο λιμάνι, αδυνατώντας αρχικά να αναγνωρίσει την πατρίδα του.

Στον δρόμο του εμφανίζεται η θεά Αθηνά, η οποία τον μεταμορφώνει σε γέροντα ζητιάνο, ώστε να μη φανερώσει την ταυτότητά του πριν από τη μνηστηροφονία, και τον οδηγεί στον πιστό χοιροβοσκό Εύμαιο. Μέσα από αυτή τη συνάντηση ξετυλίγονται αποσπασματικά οι σημαντικότερες περιπέτειες του Οδυσσέα κατά την πορεία της επιστροφής του:

μεταξύ άλλων η κάθοδός του στον Άδη και η συγκλονιστική συνάντησή του με τον μάντη Τειρεσία και τη μητέρα του. Η αφήγηση επιστρέφει στην Ιθάκη, όπου ο Οδυσσέας συναντά τον Τηλέμαχο, τον πιστό του σκύλο Άργο, την τροφό Ευρύκλεια και τέλος την Πηνελόπη. Η αναγνώριση ανάμεσα στους δύο συζύγους έρχεται μέσα από τη γνωστή δοκιμασία του κρεβατιού, σύμβολο της αμετακίνητης πίστης και της κοινής τους ιστορίας. Αφού η τάξη αποκατασταθεί και ο Οδυσσέας κυριαρχήσει ξανά στο παλάτι και στο βασίλειό του,

γεννιέται μέσα του μια νέα, βαθιά επιθυμία: η λαχτάρα για πλεύση και εξερεύνηση ξανά. Η παράσταση ολοκληρώνεται με τη «Δεύτερη Οδύσσεια» του Κ. Π. Καβάφη, φωτίζοντας τη διαχρονική διάσταση του μύθου και την αέναη ανάγκη του ανθρώπου για αναζήτηση και υπέρβαση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης, τα κρουστά λειτουργούν ως βασικός δραματουργικός άξονας: συνοδεύουν τον Οδυσσέα στις περιπέτειες και στην επιστροφή του, διαμορφώνουν το ρυθμό και την ατμόσφαιρα κάθε σκηνής και συμβάλλουν ενεργά στην εξέλιξη της δράσης.

Η μουσική δεν λειτουργεί απλώς ως συνοδεία, αλλά ως ένας δεύτερος αφηγητής που υπογραμμίζει τον χρόνο, την ένταση και τη συναισθηματική πορεία της ιστορίας. Οι συμμετέχοντες του εκπαιδευτικού προγράμματος, εκτός από μουσικοί, αποτελούν επί σκηνής και τον χορό της παράστασης, ενσαρκώνοντας τους διάφορους χαρακτήρες και τα πρόσωπα που συναντά ο Οδυσσέας στο ταξίδι του. Σκηνοθεσία: Μάγδα Δήμου

Διδασκαλία κρουστών και συντονισμός ομάδας κρουστών: Γιάννης Παπατζανής, Άνθη Φουρκή, Μαρία Κεφαλουδάκη

Γιάννης Δερμιτζάκης (ούτι), Γιάννης Χαλκιαδάκης (βιολί), Laurin Hamalainen (Βιόλα), Bernhard Irthling (Βιολί), Φραγκίσκος Κοκοβλής (Κοντραμπάσο)

Επί σκηνής ο ηθοποιός Εμμανουήλ Στεφανουδάκης

Λοφούπολη

21:00 Η Εμμανουέλα Νινιράκη τραγουδά Γιάννη Σπανό

Ένα βράδυ αφιερωμένο στα όνειρα, ένα βράδυ αφιερωμένο στον σπουδαίο συνθέτη Γιάννη Σπανό, που με το έργο του έχει εκφράσει μια ολόκληρη εποχή.

Η ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Εμμανουέλα Νινιράκη ερμηνεύει μερικά από τα πιο σημαντικά τραγούδια του συνθέτη.

Μαζί της οι εξαιρετικοί μουσικοί: Μανώλης Κανακάκης (πιάνο), Νίκος Βογιατζάκης (ηλεκτρικές κιθάρες), Χάρης Μανουσάκης (ακουστικές κιθάρες, loops), Παναγιώτης Καπιζιώνης (μπουζούκι)

Πάρκο Γεωργιάδη (Νέα τοποθεσία)

21:00 Συναυλία Παραδοσιακής Κρητικής Μουσικής με το συγκρότημα του Δημήτρη Μακρυδάκη

Δημήτρης Μακρυδάκης (λύρα), Λουκάς Χατζηβασιλείου (λαούτο), Αντώνης Κυπριωτάκης (λαούτο), Μιχάλης Ιατράκης (κρουστά πνευστά).

Άγιος Σύλλας

21:15 Συναυλία Παραδοσιακής Κρητικής Μουσικής με το συγκρότημα του Γιώργου Κατσουλιέρη.

Δρακουλιάρης

21:15 Συναυλία: «Είναι κάτι λαϊκά» με την Άννα Ψυχογιού

Με αγάπη για το ελληνικό τραγούδι και ξεχωριστή σκηνική παρουσία, η Άννα Ψυχογιού συνδυάζει αγαπημένα λαϊκά τραγούδια με παραδοσιακά ακούσματα της Κρήτης, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που ενώνει το χθες με το σήμερα. Ένα μουσικό ταξίδι με μελωδίες, κέφι και στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Νίκος Μοσχονάς (ντραμς), Μιχάλης Πάγκαλος (μπάσο), Γιάννης Δοξαστάκης (μπουζούκι), Κωνσταντίνος Παπαδάκης (πλήκτρα / μουσική επιμέλεια)

Συνεχίζονται οι παράλληλες δράσεις

Πλατεία Ελευθερίας

Έκθεση με έργα τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου έρχεται με μια 2η έκθεσή της να μετατρέψει την διαδρομή στην πόλη από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Συγκεκριμένα, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας προβάλλοντας την πλούσια εικαστική συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων uv μεγάλης κλίμακας των έργων της.

Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων ζωγραφικών έργων από την συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, σε ανοικτούς επισκέψιμους χώρους της πόλης, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη δημοτική συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν.

Κάθε έργο φέρει γραμμωτό κώδικα ταχείας απόκρισης (qr code) που προσφέρει στους επισκέπτες άμεση πρόσβαση στη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 σε περισσότερα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των ενετικών τειχών.

Η συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της: https://heraklionartgallery.gr/

Πύλη Αγίου Γεωργίου

«Το Πέρασμα του Χρόνου»: Έκθεση Φωτογραφίας σε δύο φωτογραφικές ενότητες

Ενότητα Α: «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες» από τη Φωτογραφική Ομάδα Αγ. Ιωάννη

Ενότητα Β: «Από τον φακό στην ψυχή» από το PhotoVoice Project εργαζομένων Μ.Φ.Η.

Η φωτογραφική έκθεση «Το Πέρασμα του Χρόνου», παρουσιάζεται σε δύο θεματικά συνδεδεμένες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες», η Φωτογραφική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη, μέσα από εικόνες της καθημερινότητας, αποτυπώνει και αναδεικνύει τη δυναμική σχέση ανθρώπου και χώρου στον χρόνο.

Το βλέμμα εστιάζει στη ζωή της πόλης –και όχι μόνο– και συναντά ιστορίες που ξεδιπλώνονται μέσα της, σκιαγραφώντας τη διαρκή κίνηση του χρόνου. Η δεύτερη ενότητα προέρχεται από το κοινωνικό project PhotoVoice με τίτλο «Από τον φακό στην ψυχή», το οποίο υλοποιήθηκε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της πόλης,

με τη συμμετοχή των εργαζομένων και σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ. Στόχος του είναι η ανάδειξη του ρόλου της φροντίδας και της αξίας των ηλικιωμένων ως ανθρώπων με μνήμη, εμπειρία και ενεργή παρουσία στον χρόνο. Οι δύο ενότητες συνομιλούν σε ένα κοινό αφήγημα για τον χρόνο, την ταυτότητα και τις ανθρώπινες διαδρομές. Ωράριο Λειτουργίας: καθημερινά 09:00 – 22:00

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.), Δουκός Μποφώρ 20

Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας: «Διάλογοι σε Εικόνες»

Η ομαδική αυτή έκθεση συγκεντρώνει έργα φωτογράφων που επιλέγουν να αφηγηθούν ιστορίες μέσα από δίπτυχα — δύο εικόνες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα, σε μια εικαστική συνομιλία. Το κάθε ζευγάρι φωτογραφιών λειτουργεί σαν ένας μικρός κόσμος, όπου οι σχέσεις μεταξύ των εικόνων μπορεί να είναι προφανείς ή κρυφές, να βασίζονται στην οπτική ομοιότητα, στην αντίθεση ή στη θεματική τους σύνδεση.

Τα δίπτυχα δημιουργούν έναν χώρο για διάλογο, όχι μόνο μεταξύ των ίδιων των εικόνων, αλλά και ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον θεατή. Οι συσχετισμοί που αναδύονται συχνά υπερβαίνουν την αρχική πρόθεση του δημιουργού, αφήνοντας χώρο για προσωπικές ερμηνείες και νέες αφηγήσεις. Έτσι, η έκθεση γίνεται μια πρόσκληση για παρατήρηση, αναστοχασμό και ανακάλυψη — μια εμπειρία όπου η ένωση δύο φωτογραφιών μπορεί να γεννήσει κάτι εντελώς νέο.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Λάκκος

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Ηράκλειο, το ημερολόγιο μιας πόλης»

Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από το Ηράκλειο, την πόλη που ζούμε, δραστηριοποιούμαστε και περνάμε την καθημερινότητά μας. Αποτυπώνουμε τις γειτονιές της πόλης, τους ανθρώπους της, την κάθε της γωνιά που έχει κάτι να αφηγηθεί φωτογραφικά. Μέσα από τη φωτογραφία δρόμου, τα πορτραίτα των κατοίκων της, την αποτύπωση μνημείων, πλατειών, των τειχών, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, προσπαθούμε να απαθανατίσουμε τον παλμό της.

Διάρκεια Έκθεσης: έως Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς πλατεία Δασκαλογιάννη)

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Τρίτη ηλικία»

Η τρίτη ηλικία δεν είναι μόνο το τέλος μιας διαδρομής· είναι ένας κόσμος γεμάτος μνήμες, εμπειρίες, σιωπές και βλέμματα που κουβαλούν τον χρόνο. Οι φωτογραφίες αυτής της έκθεσης επιχειρούν να σταθούν απέναντι στους ηλικιωμένους ανθρώπους με σεβασμό και ευαισθησία, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη παρουσία πέρα από στερεότυπα και προκαθορισμένους ρόλους.

Κάθε πρόσωπο αφηγείται μια ιστορία. Τα χέρια, οι ρυτίδες, οι κινήσεις και οι εκφράσεις γίνονται ίχνη ζωής, φορείς προσωπικής και συλλογικής μνήμης. Μέσα από στιγμές καθημερινότητας, μοναξιάς, τρυφερότητας ή περισυλλογής, οι εικόνες φωτίζουν την αξιοπρέπεια και τη δύναμη που παραμένουν ζωντανές στο πέρασμα του χρόνου.

Η έκθεση αποτελεί μια πρόσκληση να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας· όχι μόνο ως φορείς του παρελθόντος, αλλά ως ενεργό και πολύτιμο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Πάρκο Γεωργιάδη

Έκθεση χειροτεχνών: Η Έκθεση Χειροτεχνών σας περιμένει καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Χειροτέχνες της πόλης, μας αποκαλύπτουν τα μυστικά της τέχνης τους και μας προσκαλούν σε ανοιχτά εργαστήρια υφαντικής, μακραμέ, ζωγραφικής, κ.α. Μην τους χάσετε!

Διάρκεια Έκθεσης: Τρίτη 16 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Παζάρι Βιβλίου!: Το Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης διοργανώνει Παζάρι Βιβλίου. Αποκτήστε σημαντικές εκδόσεις της ΒΔΒ σε προνομιακές τιμές!

Διάρκεια: από Δευτέρα 15 έως Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00, Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο 09:00 – 14:30

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

«Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο τρίστρατο των ταξιδιών της μνήμης και της αφήγησης έχει από καιρό ετοιμαστεί για τους νέους διαλόγους. Εφηρμοσμένοι διάλογοι, μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων. Συνάντηση που αποβλέπει στην κατανόηση, τη σύγκριση των αναπαραστάσεων, στη διατύπωση απόψεων ως προς τα νοήματα που κάθε έκθεμα του Μουσείου περικλείει και κάθε αρχαιολόγος – από τότε που το Μουσείο θεμελιώθηκε –

εκπροσωπεί. Εφηρμοσμένοι διάλογοι που συγκλίνουν ως προς την έμφαση στη διαχρονία της αξίας των εκθεμάτων όχι μόνο ως τέχνη, ιστορία, τεχνική, πολιτισμός αλλά και ως μικρές σταγόνες ανακούφισης από μία καθημερινότητα που συχνά μας πνίγει. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε μέσω ξεναγήσεων από αρχαιολόγους του Μουσείου κάποιες μικρές ιστορίες αντικειμένων, τα οποία πολλές φορές παραμένουν στη σκιά των

εμβληματικών έργων τέχνης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, αναμένοντας και τη δική τους ξεχωριστή προβολή! Ελάτε λοιπόν! Η συνεργασία αυτή αποβαίνει ιδιαιτέρως παραγωγική.

Πρόγραμμα:

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 19:00

Ειρήνη Γαλλή «Αναζητώντας την εικόνα της γυναίκας στις Γαλάζιες Κυρίες»

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στις 14:00

Δημήτρης Σφακιανάκης: «Ο Άλλος που δε γνωρίσαμε: οι Πέρσες του ΑΜΗ. Μια ματιά στη σασανιδική σφραγιδογλυφία της Συλλογής Γιαμαλάκη»

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 στις 20:00

Δημήτρης Μυλωνάς: «Μουσική, μουσικοί και μουσικά όργανα» (στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής)

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στις 11:00

Κλεάνθης Σιδηρόπουλος: «Μια ιστορία αρχαιοκαπηλίας γλυπτών από τη Γόρτυνα»

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στις 18:00

Κατερίνα Αθανασάκη: «Τρεις μικρές ιστορίες για τη Θεά των Όφεων»

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στις 18.00

Παρασκευή Σταματάκη: «Ένα μινωικό καπνιστήρι και η μελισσοκομία στη μινωική Κρήτη»

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στις 11.00

Γεωργία Φλούδα: «Η θάλασσα και το ταξίδι στη μινωική Κρήτη»

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Φεστιβάλ: ΕΔΩ

Ακολουθήστε τις σελίδες του Φεστιβάλ στα κοινωνικά δίκτυα:

Facebook: https://www.facebook.com/StreetArtFestival.gr

Instagram: https://www.instagram.com/streetartfestival.gr/

Πληροφορίες για το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» 2026

Διοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Αντιδημαρχία Πολιτισμού

Αλέξης Καλοκαιρινός

Δήμαρχος Ηρακλείου

Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Συντελεστές:

Οργάνωση Φεστιβάλ: Κωνσταντίνα Χατζάκη

Εκτέλεση Παραγωγής:

Κωνσταντίνα Χατζάκη, Μαριάννα Γιαλύτη,

Μύρων Καραντινός, Νίκος Τσαγκαράκης

Διοικητική Οργάνωση:

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς

Τμήμα Πολιτισμού:

Εύη Μαρτιμιανάκη, Αντώνης Ρουμπάκης, Μαρία Σιγανάκη

Διοικητική / Οργανωτική υποστήριξη: Κατερίνα Τζωρτζακάκη

Συντονισμός έκθεσης χειροτεχνών: Bernardina Liberatore

Επικοινωνία – προβολή: Γραφείο τύπου Δήμου Ηρακλείου

Υπεύθυνη κοινωνικών δικτυών: Κωνσταντίνα Χατζάκη

Σχεδιασμός προγράμματος και επικοινωνιακού υλικού

Χρυσόστομος Σπετσίδης, Γιάννης Μαυραντωνάκης

Επιμέλεια – Μετάφραση Κειμένων: Δημήτρης Βυτινιώτης

Εκτύπωση προγράμματος και επικοινωνιακού υλικού: ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Α.Ε.

Ευχαριστούμε θερμά: την Περιφέρεια Κρήτης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Κρήτης, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, το Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών, το Μουσείο «Νίκος Καζαντζάκης», το Μουσείο Κοτσανά – Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, το Λαογραφικό Μουσείο Κοκοτού στις Δαφνές, την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηράκλειου (Ε.Φ.Ε.Η.), τις Δημοτικές Κοινότητες ,

τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου τους Εθελοντές του Φεστιβάλ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τους Εθελοντές Σαμαρείτες, την Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ, τη Ελληνική Αστυνομία και την Τροχαία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το ΕΚΑΒ.

Χορηγοί: Super Market Χαλκιαδάκης, Οπτικά Κέντρα Μαρκάκης, Πλαστικά Κρήτης, Σαβοϊδάκης, ΖΑΡΟΣ Α.Ε, K. Badouvas S.A. – Group of Companies, Ν. Μπαξεβάνης

Χορηγοί Φιλοξενίας: Atrion Hotel, Κουκουβάγια-καλλιτεχνικό μεζεδοπωλείο, Pizza Fan

Χορηγός μεταφορών: ACCTA – Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης