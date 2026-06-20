Σήμερα κορυφώνεται η δραστηριότητα του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στο Ηράκλειο με την Πολιτική ομιλία από την Θεανώ Καπέτη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Με σύνθημα εμπνευσμένο από τον μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Μπ. Μπρεχτ: «”Στρατηγέ ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα: Ξέρει να σκέφτεται!”… Με το ΚΚΕ μπροστά για τον Σοσιαλισμό», συνεχίζεται το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή», στο Ηράκλειο και σήμερα, Σάββατο 20 Ιούνη, στο Παγκρήτιο Στάδιο (Δυτικό Παρκινγκ).

Σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, οι Τομεακές Οργανώσεις Ηρακλείου της ΚΝΕ επιδιώκουν να συζητήσουν με εκατοντάδες νέους και νέες ότι ο προβληματισμός για όσα ζούμε, η ελπίδα και τα όνειρα για μια καλύτερη κοινωνία, η ανάγκη να αλλάξουμε τον κόσμο, είναι επίκαιρα και ρεαλιστικά. Ο λαός και η νεολαία,

με μπροστάρη το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να δώσουν με τη δράση τους την οριστική διέξοδο από το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης. Όσοι και όσες ανησυχούν με τις πυκνές πολεμικές εξελίξεις, εξοργίζονται με τα εγκλήματα που γεννά συνεχώς το σύστημα και το κράτος του κέρδους, αναρωτιούνται για το «τι πρέπει να κάνουμε», θα βρουν τις απαντήσεις στις πολύμορφες εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή.

Το Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» ως θεσμός εδώ και πάνω από 50 χρόνια είναι μια “πολιτεία” πολιτισμού, καλλιτεχνικής δημιουργίας, διάδοσης της πρωτοπόρας τέχνης. Αντανακλά την ηρωική πάλη του ΚΚΕ και της νεολαίας του μέσα στην ιστορία και τις στιγμές της πάλης του λαού μας που εμπνέουν και δίνουν ελπίδα για το μέλλον.

Ιδιαίτερα φέτος πιάνουμε το κόκκινο νήμα και τιμάμε τους 200 εκτελεσμένους Κομμουνιστές της Καισαριανής, ερχόμαστε σε επαφή με την κορυφαία έκφραση της ταξικής πάλης στη χώρα μας στον 20ό αιώνα που σηματοδοτείται με την συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Το κύριο πρόγραμμα του 52ου Φεστιβάλ στο Ηράκλειο το Σάββατο περιλαμβάνει:

• Συναυλία με Μαθητικό-Φοιτητικό Συγκρότημα

Συμμετέχουν: Νανά Ζαχάρου, Ελένη Κονιού, Νικήτα Κονιός, Ηλίας, Μελίνα

• Πολιτική ομιλία από την Θεανώ Καπέτη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

• Συναυλία με το συγκρότημα «Κοινοί Θνητοί»

• Λαϊκό Γλέντι «Τρίτο Πρόγραμμα» στην μνήμη του Χρήστου Λιάτη.

Συμμετέχουν: Ηλία Κλαΐνος στον μπαγλαμά, Γιάννης Χαρκούτσης στα κρουστά, Μαρία Κωτσάκη στο τραγούδι, Γρηγόρης Παλαβράκης στην κιθάρα, Διονύσης Ζουρμπάνος και Νίκος Γιακουμής στο μπουζούκι.

Στον χώρο του φεστιβάλ επίσης θα υπάρχουν:

• Έκθεση αφιερωμένη στα 80 Χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας

• Βιβλιοπωλείο της Σύγχρονης Εποχής

• Στέκι νέων εργαζομένων και φοιτητών από τις σχολές κατάρτισης, όπου θα πραγματοποιηθεί παιχνίδι – κουίζ με τίτλο «Τι εργοδότη έχεις;».

• Μαθητικό στέκι, όπου θα πραγματοποιηθεί θεατρικό δρώμενο της ομάδας του κόκκινου αερόστατου με τίτλο «Δύο παιδιά κάτω από τον ίδιο ουρανό», και παρουσίαση μαθητικών project.

• Φοιτητικό στέκι, με έκθεση με θέμα «Οι γυναίκες στην πρώτη γραμμή της ταξικής πάλης: Αφιέρωμα στις γυναίκες που συμμετείχαν στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας».

• Γωνία για τις γυναίκες, με έκθεση με θέμα «Στον δρόμο του αγώνα για την γυναικεία χειραφέτηση χτίζονται ανυπότακτες προσωπικότητες»

• Γωνία αλληλεγγύης στην Κούβα

• Παιδότοπος όπου θα πραγματοποιηθεί δραστηριότητα για την Ειρήνη, Face painting και μουσικοκινητική δραστηριότητα. Επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του παιδότοπου θα υπάρχει γωνιά παραμυθιού, γωνιά ζωγραφικής και κατασκευών, παιδότοπος με τσουλήθρα και άλλα παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους.