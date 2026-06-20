Μαρία Αντωνακάκη: Απομακρύνεται το συρματόπλεγμα από τα «Λιοντάρια» μετά την παρέμβαση 13 φορέων του Ηρακλείου

Δεκτό έγινε από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, το κοινό αίτημα 13 φορέων του Ηρακλείου για την άμεση απομάκρυνση του αντιαισθητικού συρματοπλέγματος από το εμβληματικό μνημείο της Κρήνης Μοροζίνι (Λιοντάρια) και τη μετάθεση των εργασιών συντήρησης μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου.

Η θετική αυτή εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα συντονισμένων και ουσιαστικών πιέσεων από τους φορείς που πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, αποδεικνύοντας τη δύναμη της έμπρακτης διεκδίκησης.

Τα Λιοντάρια απελευθερώνονται χάρη σε εκείνους που πίεσαν με έργα και όχι με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα κατόπιν εορτής.