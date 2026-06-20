Ολοκληρώθηκε η συνάντηση που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου με φορείς της Ηρακλείου – Μοιρών για τον κλειστό χώρο κράτησης προσφύγων/μεταναστών

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Πολύ χρήσιμη και ειλικρινής συζήτηση από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το καλό του τόπου τους»

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση εργασίας που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στη Λότζια, παρουσία των Αντιδημάρχων Τάσου Τσατσάκη και Νίκου Γιαλιτάκη, με εκπροσώπους φορέων της περιοχής Ηρακλείου – Μοιρών και θέμα την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου για τη δημιουργία κλειστού και ελεγχόμενου χώρου ολιγοήμερης παραμονής προσφυγικών/μεταναστών σε εγκατάσταση στο 10ο χιλιόμετρο της ΕΟ Ηρακλείου – Μοιρών.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή κατανοεί την ανησυχία που προκαλείται από την απόφαση του Υπουργείου που είναι το μόνο και αποκλειστικά αρμόδιο για τη συνολική διαχείριση των προσφυγικών/μεταναστών ροών.

Επεσήμανε το έλλειμμα ενημέρωσης καθώς και την αποσπασματική διαχείριση από την πλευρά του Υπουργείου οδήγησαν στη καλλιέργεια φόβων και τη μεγέθυνση των αντιδράσεων σε ανθρώπους που είναι καλόπιστοι και βρίσκονται μακριά από κάθε ρατσιστική αντίληψη. Αναφέρθηκε, επίσης, στα μέχρι σήμερα δεδομένα,

στο παράδειγμα του αντίστοιχου χώρου κράτησης στην Αγιά Χανίων, που λειτουργεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές και συνθήκες, υγειονομικές, διαμονής και ασφάλειας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται από το 2023 η διαχείριση στο Ηράκλειο, κάτω από άθλιες συνθήκες, στο χώρο του παλιού Ψυγείου στο λιμάνι, και πριν από εκεί στο κτίριο του πρώην ΚΤΕΛ (2024) και στο κτίριο των Λιμενεργατών (2023 – 2024).

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επεσήμανε ότι, παρά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι χώροι στο Ηράκλειο, που λειτούργησαν χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές και συνθήκες, βρίσκονται μια ανάσα από πολυσύχναστα καταστήματα εστίασης, σε γειτνίαση με ξενοδοχεία και κατοικίες, και στην πορεία όλων των επισκεπτών του Ηρακλείου και της Κρήτης που διακινούνται από το λιμάνι, δεν υπήρξε επίπτωση στη ζωή της πόλης.

Επίσης, ότι στα τέλη Ιουλίου, οπότε και εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του ΟΛΗ για να του επιστραφεί ο χώρος του παλιού Ψυγείου, πρέπει να αποτραπεί το ενδεχόμενο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να βρεθούν, αβοήθητοι και ανεξέλεγκτοι, σε κοινόχρηστους χώρους του Ηρακλείου. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν απαράδεκτη από κάθε άποψη, κυρίως ανθρωπιστική, αλλά και για την ασφάλεια των ανθρώπων καθώς και για την εικόνα που θα αντικρίζουν οι πολλές χιλιάδες επισκεπτών της πόλης και της Κρήτης.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός σημείωσε ότι εφόσον η απόφαση, για την οποία είναι αρμόδιο το Υπουργείο, είναι ειλημμένη, ο Δήμος μαζί με τους εκπροσώπους της περιοχής, θα πρέπει να κοιτάξουν την επόμενη μέρα.

Οι εκπρόσωποι των φορέων εξέφρασαν τις αντιρρήσεις και τους προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας στην απόφαση του Υπουργείου, δηλώνοντας ότι είναι απολύτως αντίθετοι με τη δημιουργία της συγκεκριμένης δομής στην περιοχή τους, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι δεν τους εκφράζει και καταδικάζουν κάθε ακραία ενέργεια που προκαλείται.

Παράλληλα, άκουσαν με προσοχή όλα τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν από τον Αλέξη Καλοκαιρινό, τον Τάσο Τσατσάκη, ο οποίος έθεσε και την ευρύτερη πολιτική διάσταση του μεταναστευτικού ζητήματος και τον Νίκο Γιαλιτάκη, που αναφέρθηκε και σε προσωπικές εμπειρίες λόγω της θέσης του ως Προέδρου του τοπικού παραρτήματος του Ερυθρού Σταυρού, για τις συνθήκες που ισχύουν μέχρι σήμερα στους χώρους κράτησης.

Όπως τονίστηκε απ’ όλους, είναι επιτακτική η ανάγκη για πλήρη ενημέρωση από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου για αυτόν τον κλειστό χώρο κράτησης, καθώς και η παροχή εγγυήσεων και εξασφαλίσεων που θα απαντούν ουσιαστικά στις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας.

Ειδικότερα, αποτέλεσε κοινή διαπίστωση ότι το Υπουργείο οφείλει να δημοσιοποιήσει τα κριτήρια της επιλογής του, να επιβεβαιώσει την τήρηση της νομιμότητας από κάθε άποψη, να παρουσιάσει εξαρχής και με ακρίβεια τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής που θα δημιουργηθεί, και να παράσχει τη ρητή διαβεβαίωση και να διασφαλίσει έμπρακτα ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για τη ζωή και τη δραστηριότητα της περιοχής.

Κλείνοντας τη δίωρη συνάντηση, ο Δήμαρχος Ηρακλείου επεσήμανε ότι ήταν μια «Πολύ χρήσιμη και ειλικρινής συζήτηση από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το καλό του τόπου τους».

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Αυγενικής Γιάννης Δερμιτζάκης, Δαφνών Βασίλης Πετρογιάννης, Αγίου Μύρωνα Γιάννης Σηφάκης, Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης, Σίβα Γιώργος Κτιστάκης, ο Πρόεδρος της 3ης Δ.Κ. Βασίλης Τριτσάρης, οι Πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων Αθανάτων Θανάσης Σακκούδης και Λειβάδας Αναστασία Λαδοπούλου μαζί με την Γραμματέα Λυδία Περδικογιάννη και εκπροσωπώντας κατοίκους της περιοχής η Κλεονίκη Νικηφόρου και ο Γιάννης Νικολουδάκης.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνου Πλεύρη προβλέπει τη δημιουργία κλειστού και ελεγχόμενου χώρου ολιγοήμερης παραμονής (2-3 ημερών) μεταναστών/προσφύγων στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Επίσης, ότι με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 22/6, στη βάση του Ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί από το Σώμα στις 23 Μαρτίου 2026.