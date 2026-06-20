Λευτέρης Αυγενάκης: «Τα Λιοντάρια παραμένουν ανοιχτά – Η συντήρηση μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο».

«Χαιρετίζω την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, κας Λίνας Μενδώνη, για τη μετάθεση των εργασιών συντήρησης της Κρήνης Μοροζίνι μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό για τα άμεσα αντανακλαστικά, την κατανόηση και τη συνεργασία που επέδειξε, λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες ανησυχίες που εκφράστηκαν από την τοπική κοινωνία.

Η προστασία, η συντήρηση και η ανάδειξη των μνημείων μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Το ίδιο σημαντικό, όμως, είναι οι παρεμβάσεις αυτές να υλοποιούνται με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της πόλης, των πολιτών, των επαγγελματιών και των χιλιάδων επισκεπτών που φιλοξενούμε κάθε χρόνο.

Αξίζουν επίσης συγχαρητήρια και ευχαριστίες στους τουριστικούς, παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς του Ηρακλείου, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν συντεταγμένα, τεκμηριωμένα και με υπευθυνότητα, αναδεικνύοντας ένα ζήτημα που αφορά συνολικά την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης.

Η απόφαση για έναρξη των εργασιών την 1η Σεπτεμβρίου αποτελεί μια ισορροπημένη λύση, που διασφαλίζει τόσο την αναγκαία συντήρηση ενός εμβληματικού μνημείου όσο και την ομαλή λειτουργία του ιστορικού κέντρου κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Όταν υπάρχει διάλογος, συνεργασία και καλή πίστη, μπορούν να βρεθούν λύσεις που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, την πολιτιστική μας κληρονομιά και την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας».