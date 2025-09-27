Μεταμόρφωση: Αγρια συμπλοκή τη νύχτα δεκάδων ατόμων – 4 άτομα αιμόφυρτα στο ΚΑΤ

Δεκάδες άτομα συνεπλάκησαν τη νύχτα στη Μεταμόρφωση Αττικής, με αποτέλεσμα τέσσερις από αυτούς να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Τέσσερα άτομα αιμόφυρτα στο ΚΑΤ έπειτα από άγρια συμπλοκή στη Μεταμόρφωση

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα τρία σοβαρά, σε συμπλοκή με δεκάδες άλλους στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Τραυματίστηκαν με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, τρεις Αλβανοί και ένας Ελληνας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 02:30 σήμερα Σάββατο στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου και Ερμού, κοντά σε χώρο όπου γινόταν κρητικό γλέντι.

Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκαν με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, τρεις Αλβανοί και ένας Ελληνας, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Ο ένας Αλβανός, 26 ετών φέρει τραύματα στα πλευρά και τον θώρακα, ο δεύτερος 25 ετών στον θώρακα και τη μασχάλη και ο τρίτος, επίσης 25 ετών, στα μπράτσα, στα πλευρά, στον θώρακα καθώς και μώλωπες στο πρόσωπο.

Σε σοβαρή κατάσταση

Ο Ελληνας 25 ετών έχει τραυματιστεί στη μέση. Η κατάσταση των τριών Αλβανών κρίνεται πιο σοβαρή.

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά περισσότερα στοιχεία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας, και με προσαγωγές ατόμων, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της αιματηρής συμπλοκής.

Πληροφορίες αναφέρουν, πάντως, ότι το άγριο επεισόδιο δεν σχετίζεται με το γλέντι αλλά έχει οπαδικά κίνητρα.