ΑΘΗΝΑ

Προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης η Θεία Λειτουργία για την έναρξη των «Δημήτριων 2025» την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής θα πραγματοποιηθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγένιου.

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Στέλιου Μαμαλάκη, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη, θα τιμηθεί η παρουσία του Αρχιεπισκόπου στην πόλη. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης τελεί τη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Δημήτριο.

Αμέσως μετά το πέρας της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού, μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς κρητικούς χορούς, από το χορευτικά συγκροτήματα του Συλλόγου Κρητών Αγίου Δημητρίου και το παραδοσιακό νεανικό τμήμα του Ιερού Ναού. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι Κρητικών Συλλόγων και Σωματείων της Αττικής.

Να επισημανθεί ότι ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, νωρίς το πρωί της Κυριακής, θα υποδεχθεί το Ιερό Λείψανο του νεοφανούς Αγιορείτου Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, από την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Οσίου Διονυσίου του εν Ολύμπω. Το Ιερό Λείψανο θα κομίσει στις 7.30 π.μ. ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Ιερομόναχος π. Εφραίμ και θα το υποδεχθεί ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, τον οποίον θα πλαισιώσουν οι Ιερείς του Ιερού Ναού και κληρικοί εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Δημοτική Αρχή και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Κρητών.

Η Θεία Λειτουργία της ερχόμενης Κυριακής αποτελεί την έναρξη των πολυήμερων εορταστικών ενοριακών εκδηλώσεων «ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2025», τα οποία πραγματοποιούνται κάθε χρόνο προς τιμήν του πολιούχου και προστάτου-ονοματοδότου του Δήμου, Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
