Πατήσια: Η 34χρονη πέθανε μπροστά στα παιδιά της – Εν αναμονή της ιατροδικαστικής

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα δεν ήθελε να παρακολουθείται από γιατρό όσο ήταν έγκυος – «Είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά στο σπίτι» λένε γείτονες
Μπροστά στα ανήλικα παιδιά της πέθανε η 34χρονη γυναίκα που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμά της στα Πατήσια και δίπλα της νεκρό το νεογέννητο παιδί της.

Η νεαρή γυναίκα γέννησε χωρίς ιατρική βοήθεια, όπως είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά της, 3 και 5 ετών αντίστοιχα. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν ήθελε να παρακολουθείται από ειδικούς και πιθανόν δεν είχε επισκεφτεί κάποιον γιατρό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ο σύζυγός της, με καταγωγή από τη Γεωργία, ανέφερε ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της, καθώς το κινητό της ήταν κλειστό. Όταν επέστρεψε στο σπίτι είδε νεκρή τη γυναίκα του και το βρέφος στο πάτωμα. Με τη βοήθεια γειτόνισσας προσπάθησε να της κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, όμως οι προσπάθειες δεν είχαν αποτέλεσμα.

«Δεν ήμουν στο σπίτι, γύρισα από τη δουλειά. Τα παιδιά ήρθαν κοντά μου και τότε είδα τη γυναίκα μου νεκρή. Δεν υπήρχε ψαλίδι, δεν είδα κάτι τέτοιο», δήλωσε.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου μητέρας και παιδιού

«Είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά στο σπίτι»
Γειτόνισσα της οικογένειας περιέγραψε τη γυναίκα ως «εξαιρετικό άνθρωπο» και εξέφρασε τη θλίψη της, λέγοντας μάλιστα, ότι είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά της στο σπίτι.

«Απ’ ότι μου είπε ο αδελφός της, έκοψε και τον ομφάλιο λώρο μόνη της και μετά πέθανε μαζί με το παιδάκι της. Από ότι έμαθα, έτσι γεννούσε, στο σπίτι. Και τα προηγούμενα παιδιά. Μου είπαν και ότι και τα άλλα παιδιά τα είχε γεννήσει στο σπίτι. Λυπάμαι πάρα πολύ…».

Μία ακόμη γυναικοκτονία σημειώθηκε αυτή την φορά στο Χαλάνδρι
