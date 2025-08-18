ΑΘΗΝΑ

Μία ακόμη γυναικοκτονία σημειώθηκε αυτή την φορά στο Χαλάνδρι

Μία ακόμη γυναικοκτονία σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στο Χαλάνδρι στη μέση του δρόμου.

Δράστης ένας 28χρονος και θύμα μια 47χρονη γυναίκα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ, το πρωί της Δευτέρας, όταν ένας περίοικος κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ενημέρωσε πως ένας νεαρός άνδρας κυνηγούσε μία γυναίκα στον δρόμο και την μαχαίρωνε.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μπροστά σε είσοδο πολυκατοικίας.

Όπως προέκυψε, δράστης είναι ένας 28χρονος ο οποίος επιτέθηκε στην 47χρονη γυναίκα και της προκάλεσε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, μέχρι θανάτου.

Ο δράστης εντοπίστηκε στο σημείο από τους αστυνομικούς, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Πάνω του βρέθηκαν δύο μαχαίρια.

O νεαρός άνδρας ήταν σύντροφος του θύματος.

Τροχαίο στο Κολωνάκι: Πώς έγινε – 12...

Οι τραυματίες από το τροχαίο ατύχημα στο Κολωνάκι είναι...

Η Κρήτη ανέβηκε στον Λυκαβηττό

Κατάμεστο το Θέατρο: Μαγική βραδιά με τους Βασίλη Σκουλά, Παντελή...

Τροχαίο στο Κολωνάκι: Πώς έγινε – 12...

Οι τραυματίες από το τροχαίο ατύχημα στο Κολωνάκι είναι...

Η Κρήτη ανέβηκε στον Λυκαβηττό

Κατάμεστο το Θέατρο: Μαγική βραδιά με τους Βασίλη Σκουλά, Παντελή...
