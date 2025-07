Μεταναστευτικό: Σκηνές από ταινία στην Κρήτη και μάχη για μια καλύτερη ζωή

Οι σκηνές που καταγράφονται καθημερινά στις ακτές του νησιού – Οι εισροές μεταναστών αυξάνονται, η κοινωνία διχάζεται, η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της και οι ξεριζωμένοι εγκλωβίζονται με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής στην Ευρώπη

Ηώρα είναι 3 μετά τα μεσάνυχτα. Η θάλασσα στο λιμάνι του Καραβέ στη Γαύδο σκοτεινή. Μια αίσθηση παρουσίας κάνει τους ψαράδες να στρέψουν το φως των φακών τους στο βάθος.

Βλέπουν άλλη μία καραβιά μεταναστών να προσεγγίζει το νησί τους. Η εικόνα δεν τους ξαφνιάζει πια. Ρίχνουν ένα χοντρό σκοινί, οι μετανάστες το δένουν σφιχτά για να τους τραβήξουν προς τη στεριά. Δεκάδες μάτια τούς κοιτάζουν τρομαγμένα. Εχουν μερόνυχτα να δουν στεριά.

Φορούν χοντρά ρούχα αλλά τουρτουρίζουν από την υγρασία και την πολυήμερη ταλαιπωρία. Οι διακινητές δεν τους έχουν δώσει καν σωσίβια. Είναι όλοι τους νέοι άνδρες από 16 έως 35 ετών. Μετά βίας μιλούν αγγλικά. «Life in my country is very difficult» (η ζωή στη χώρα μου είναι πολύ δύσκολη), η μόνη ολοκληρωμένη πρόταση που βγαίνει από το στόμα ενός νεαρού άνδρα από το Σουδάν που περιμένει στην ουρά για την ταυτοποίηση.

Σαν σκηνές από ταινία

Η Γαύδος, το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης, σηκώνει τους τελευταίους μήνες ένα τεράστιο βάρος. Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες καταφθάνουν στο νησί των 200 κατοίκων με την ελπίδα να φτάσουν στην Ευρώπη. Το ίδιο βάρος σηκώνει και η Νότια Κρήτη. Το Λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθυμνο, οι Καλοί Λιμένες, ο Λέντας, η Παλαιόχωρα.

Το ένα και μοναδικό πλοίο που συνδέει τη Γαύδο με την Κρήτη μεταφέρει τους μετανάστες μαζί με τους τουρίστες. Μόνο που για τους μετανάστες δεν υπάρχει χώρος. Ταξιδεύουν καθισμένοι στο έδαφος, στον χώρο των αυτοκινήτων, με τα γόνατα στην κοιλιά, ο ένας δίπλα στον άλλον. Οι τουρίστες με τα μαγιό τραβούν βίντεο και φωτογραφίες στη θέα του πρωτόγνωρου θεάματος, σαν να βλέπουν γυρίσματα ταινίας.

Στην προβλήτα του λιμανιού του Ρεθύμνου πρόσφυγες και μετανάστες σχηματίζουν τεράστιες ουρές. Αφήνουν τα κινητά τους σε ένα σεντόνι στην άσφαλτο, θα τα πάρουν, όπως τους λένε, μόλις τελειώσει η ταυτοποίηση. Είναι εξουθενωμένοι από το ταξίδι, ο ήλιος κάνει τα πράγματα χειρότερα. Ξαπλώνουν και κοιμούνται στην καυτή άσφαλτο. Κάποιοι δεν αντέχουν τις υψηλές θερμοκρασίες και λιποθυμούν. Οι άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Ο συνωστισμός όμως φέρνει εντάσεις. Το μεσημέρι της Τετάρτης, ξαφνικά, ξεσπά ένας μεγάλος καβγάς στο λιμάνι. Αιτία; Μία πετσέτα που διεκδικούν δεκάδες μετανάστες.

Αποθήκες ανθρώπων

Ο πρόεδρος της Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, Βασίλης Κατσικανδαράκης, περιγράφει πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση της κατάστασης. Εξηγεί ότι ο συνωστισμός φέρνει εντάσεις. «Μεταξύ τους μπορούν να τσακωθούν και για ένα κρουασάν που λέει ο λόγος. Να το έχει στην τσέπη ένας και να το πάρει ο άλλος» λέει χαρακτηριστικά.

Το εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς είναι ασφυκτικά γεμάτο: 850 μετανάστες από 11 διαφορετικά περιστατικά, το μεσημέρι της Τετάρτης. Μεταξύ τους λίγες γυναίκες και μικρά παιδιά. Στρώματα στο πάτωμα και στοίβες από φαγητό που με τις υψηλές θερμοκρασίες έχει αρχίσει να μυρίζει άσχημα.

«Με δεδομένο ότι η Ευρώπη έχει αρχίσει και κλείνει, να «κλειδώνει»τα σύνορά της, καταλαβαίνετε ότι θα γίνουμε κάποια στιγμή αποθήκη ανθρώπων;» αναρωτιέται ο δήμαρχος Σφακίων, Γιάννης Ζερβός.

Και οι καραβιές συνεχίζουν να φτάνουν στο νησί. Πενήντα με εξήντα άτομα στοιβαγμένα σε μία βάρκα φτιαγμένη το πολύ για δέκα. Ξύλινες βάρκες, πρόχειρα κατασκευασμένες. Φτιαγμένες για ένα και μόνο ταξίδι. Ενα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Στο λιμάνι πεταμένα προσωπικά αντικείμενα μεταναστών, τα λιγοστά που κατάφεραν να φέρουν μαζί τους.

«Ναύλα» έως 7.000 ευρώ

Ο Χασάν περιμένει στην ουρά για φαγητό και νερό. «Θέλω να πάω στην Ιταλία» λέει. «Για δουλειά». Το ταξίδι ήταν ακριβό. Για άλλους κόστισε 7.000, για άλλους 5.000 για άλλους 3.000 ευρώ.

Το τελευταίο 10ήμερο είχαμε όσες αφίξεις καταγράφηκαν ολόκληρο το 2024, που ισοδυναμεί με αύξηση κατά 350% σε ολόκληρη τη χώρα. Η Κρήτη γονατίζει. Οι υποδομές ανύπαρκτες. Ντόπιοι επιχειρηματίες διαμαρτύρονται έξω από τους χώρους ταυτοποίησης. «Να τους πάρετε στα σπίτια σας» φωνάζει ένας αγανακτισμένος επιχειρηματίας. «Είμαστε τουριστικό νησί. Θα χάσουμε τους τουρίστες. Οι τουρίστες φοβούνται, κρύβονται». «Πού είναι η πολιτεία;» φωνάζουν.

Πρόσφυγες και μετανάστες μένουν λίγα 24ωρα στην Κρήτη και φεύγουν για το κτίριο της Κιτρένωσης στην περιοχή του Λατζιμά, για τη Μαλακάσα, τα Διαβατά, τη Σιντική στις Σέρρες και το Φυλάκιο του Εβρου.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να αυστηροποιήσει τα μέτρα για την αντιμετώπιση της «μαζικής εισβολής», όπως χαρακτήρισε ο υπουργός Μετανάστευσης την αύξηση των ροών. «Φυλακή ή έξοδος από τη χώρα», η απάντηση του υπουργείου, που παρουσίασε τροπολογία για την αναστολή αιτήσεων παροχής ασύλου. Κάποιοι προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, κάποιοι όχι: 29% από το Αφγανιστάν, 21% από την Αίγυπτο, 13% από το Σουδάν, 8% από το Μπανγκλαντές, 5% από την Ερυθραία, 4% από τη Σομαλία, 77% ενήλικοι, 23% ανήλικοι. 80% άνδρες και 20% γυναίκες.

Επί ποδός το Λιμενικό

Οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού επιτηρούν τα θαλάσσια σύνορα. Σκάφη του Λιμενικού, σκάφη της Frontex, εναέρια μέσα και χερσαίες δυνάμεις είναι επί ποδός. «Εχοντας δύο φρεγάτες στα θαλάσσια σύνορά μας, είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιες εισροές;» αναρωτιέται ο δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης, τονίζει ότι όλα γίνονται χάρη στο φιλότιμο των ανθρώπων του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες, χωρίς ωράριο. «Δεν αναλογεί στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος το βάρος αυτής της εκρηκτικής κατάστασης. Τα μέλη του εργάζονται επί 48 ώρες συνεχόμενα, χωρίς ρεπό, ενώ ανατρέπεται ο οικογενειακός μας προγραμματισμός» λέει χαρακτηριστικά και συμπληρώνει: «Το Λιμενικό Σώμα διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απαιτείται προκειμένου να παράγει το έργο του, καθώς διαχειρίστηκε τις κρίσεις από το 2015 ως το 2017 στο Ανατολικό Αιγαίο».

Η επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βεγγάζη δεν πήγε καλά. Πρόσφυγες και μετανάστες αποτελούν όπλο στα χέρια του Χαφτάρ. Στο Τομπρούκ εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες περιμένουν τη δική τους σειρά για να μπουν στην Ευρώπη. Πύλη εισόδου, η χώρα μας. Οι διακινητές ψάχνουν – και σχεδόν πάντα βρίσκουν – εναλλακτικές διαδρομές. Οι συλλήψεις των διακινητών συγκριτικά με το 2024 έχουν αυξηθεί κατά 146,48%…https://www.tovima.gr/editor/karavaltsiou-velika/