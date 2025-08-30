ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις – Τι θα γίνει με το επίδομα των 250 ευρώ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η ΔΕΘ φέρνει μειώσεις φόρων και εισφορών, κατάργηση προσωπικής διαφοράς, επέκταση επιδομάτων, και πρόγραμμα στέγασης. Ισχύ από 1/1/2026 για 4 εκατ. πολίτες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα πακέτο μέτρων συνολικού ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, με στόχους την ανακούφιση της μεσαίας τάξης και τη στήριξη κοινωνικών ομάδων που βαραίνουν από το κόστος ζωής.

Δημοσιονομικοί πόροι και στόχευση μέτρων

Το δημοσιονομικό περιθώριο που διατέθηκε –ύψους 1,5 δισ. ευρώ- ενισχύει ήδη προγραμματισμένες αυξήσεις μισθών και συντάξεων για το 2026. Πίσω από το «καλάθι» των εξαγγελιών βρίσκονται μέτρα που αφορούν περιπτώσεις όπου η φορολογία και οι εισφορές μειώνονται, αλλά και αλλαγές στη φορολογική κλίμακα με ενδιάμεσο συντελεστή 15 %, προσαρμογή σημείων μετάβασης στη μεσαία κλίμακα και μείωση του ανώτατου συντελεστή έως 40 %.

Κοινωνική στήριξη και φορολογικά κίνητρα

Ειδικό βάρος δίνεται σε ζευγάρια με παιδιά, ηλικιωμένους και νέους. Στο τραπέζι βρίσκονται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 450.000 συνταξιούχους, επέκταση του επιδόματος των €250 για χαμηλό εισόδημα, αλλά και νέες φορολογικές ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα στην αγορά.
Επιπλέον, επανεξετάζεται το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», για νέα στεγαστικά δάνεια έως €190.000 για νέους κάτω των 50 ετών, καθώς και νέα φορολογικά κίνητρα για όσους διαθέτουν εγκαταλελειμμένες κατοικίες.

Χρονοδιάγραμμα και δημοσιονομική σταθερότητα

Τα μέτρα αναμένεται να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026 και προορίζονται ώστε να έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Εκτιμάται ότι θα προσφέρουν όφελος από €300 έως €2.000 ετησίως σε περίπου 4 εκατομμύρια δικαιούχους. Παρά τις φορολογικές ελαφρύνσεις, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα θα διατηρηθεί.

 

Πηγή: newmoney.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος

0
Πρόκειται για ένα τιμολόγιο που τοποθετείται κάπου μεταξύ «κίτρινων»...

Μονή Σινά: Διέγραψε 11 μοναχούς «στασιαστές ο...

0
Παρά τη διαγραφή τους, οι 11 μοναχοί συνεχίζουν να...

Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος

0
Πρόκειται για ένα τιμολόγιο που τοποθετείται κάπου μεταξύ «κίτρινων»...

Μονή Σινά: Διέγραψε 11 μοναχούς «στασιαστές ο...

0
Παρά τη διαγραφή τους, οι 11 μοναχοί συνεχίζουν να...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πρώην στέλεχος του υπουργείου Παιδείας ο πρύτανης ενός εκ των 4 πρώτων μη κρατικών ΑΕΙ
Επόμενο άρθρο
Μονή Σινά: Διέγραψε 11 μοναχούς «στασιαστές ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Αναδείχθηκαν τα προβλήματα στις εργασίες του 38ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Μυλοποταμιτών

ΠΚ team ΠΚ team -
Τον ερχόμενο Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το μεγάλο...

Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρόκειται για ένα τιμολόγιο που τοποθετείται κάπου μεταξύ «κίτρινων»...

Μονή Σινά: Διέγραψε 11 μοναχούς «στασιαστές ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

ΠΚ team ΠΚ team -
Παρά τη διαγραφή τους, οι 11 μοναχοί συνεχίζουν να...

12 μήνες τουρισμός στην Κρήτη με το νέο αεροδρόμιο

ΠΚ team ΠΚ team -
Επεκτείνεται η σεζόν φέτος ως το Νοέμβριο – Δεν...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST