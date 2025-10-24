ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Mιχ. Βάμβουκας για τη διασταύρωση της Επισκοπής: Επιτακτική ανάγκη να ληφθεί σοβαρά υπόψη το αίτημα κατασκευής κυκλικού κόμβου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

“Με αφορμή το σοβαρό θέμα που μονοπωλεί εδώ και μήνες το ενδιαφέρον των κατοίκων του Δυτικού Ρεθύμνου και τελευταία έχει έρθει και στο φως της δημοσιότητας, οφείλω να καταθέσω και δημόσια τη θέση μου σχετικά με την ανάγκη κατασκευής ισόπεδου κόμβου στη διασταύρωση της Επισκοπής”, τονίζει σε δήλωσή του αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Μιχάλης Βάμβουκας.

Αναφέρει:

Εξαρχής τάσσομαι στο πλευρό των κατοίκων των Δημοτικών Ενοτήτων Λαππαίων, Νικηφόρου Φωκά και της Κοινότητας Ασή Γωνιάς -που μέσω των αιρετών τους εκπροσώπων- μάχονται με κάθε τρόπο αφενός για να διασφαλίσουν το αυτονόητο, δηλαδή, την οδική ασφάλεια στην περιοχή και αφετέρου για να αναβαθμιστεί η ενδοχώρα της δυτικής Κρήτης.

Οι πολυαναμενόμενες παρεμβάσεις στο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης από την Γεωργιούπολη έως το Ρέθυμνο, είδαμε στην πράξη ότι τελικά δεν επιλύουν το πρόβλημα, αλλά αντιθέτως μετατρέπουν τη διασταύρωση της Επισκοπής σε σημείο «καρμανιόλα» ή «παγίδα θανάτου», όπως τονίζουν οι ίδιοι οι αιρετοί εκπρόσωποι της περιοχής.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστο Δήμα για τον κόμβο της Επισκοπής τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη να ληφθεί σοβαρά υπόψη η φωνή των κατοίκων που ζητούν την κατασκευή ισόπεδου (κυκλικού) κόμβου στην Επισκοπή προς όφελος όλων των χρηστών του Β.Ο.Α.Κ.

Ο προσωρινός κόμβος που δημιουργήθηκε κατά την εκτέλεση των εργασιών απέδειξε ότι εξασφάλισε την ομαλή ροή της κυκλοφορίας των οχημάτων και την ασφαλή πρόσβαση των χρηστών του οδικού δικτύου εξαλείφοντας κάθε κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Σε αντίθεση με την τεχνική λύση που προτείνεται για το σημείο, η οποία δεν είναι ασφαλής, καθώς ενέχει πολλούς κινδύνους πρόκλησης ατυχήματος και εν τέλει δημιουργεί -αντί να λύνει- κυκλοφοριακά προβλήματα.

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους οδικής ασφάλειας -που είναι μείζονος σημασίας θέμα για την Κρήτη- καλώ από την πλευρά μου το αρμόδιο Υπουργείο να επανεξετάσει με αίσθημα ευθύνης το θέμα και να προβεί στην τροποποίηση της μελέτης για τη διασταύρωση της Επισκοπής.

Επιπλέον καλώ τον αρμόδιο Υπουργό να δεσμευτεί ότι οι παρεμβάσεις που προτείνονται από την τοπική κοινωνία θα υλοποιηθούν ανεξάρτητα από την πορεία κατασκευής του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
