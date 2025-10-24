Ηράκλειο:Εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές για τις οποίες σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων

Εξιχνιάστηκαν -2- κλοπές για τις οποίες σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών

Εξιχνιάστηκαν χθες (23.10.2025) από αστυνομικούς Της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου δύο περιπτώσεις κλοπών από επιχειρήσεις, για τις οποίες σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ηλικίας 45 και 46 ετών.

Ειδικότερα προχθές (22.10.2025) απογευματινές ώρες άγνωστοι δράστες εισήλθαν σε δύο επιχειρήσεις και με τη μέθοδο της απασχόλησης υπαλλήλων εν λόγω επιχειρήσεων, αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ρολόι συνολικής χρηματικής αξίας άνω των 3.000 ευρώ.

Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν οι δύο ημεδαποί ως δράστες των παραπάνω κλοπών και σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.