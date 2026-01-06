Μικρές Σκέψεις, Μεγάλες Δημιουργίες στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00, στην Αίθουσα Συναυλιών

Η βιολονίστρια Μαρίνα Ηλιάδου, ο τσελίστας Ματέο Σεστάνι και η πιανίστα Αποστολία Αναστασίου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλίες μουσικής δωματίου, υπό τον τίτλο «Μικρές Σκέψεις, Μεγάλες Δημιουργίες».

Ο τίτλος της συναυλίας αντλεί έμπνευση από το “Trio Dumky” του Antonín Dvořák, όπου η λέξη Dumky μεταφράζεται ως “σκέψεις”.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία εμβληματικά έργα για πιάνο τρίο, γεμάτα συναισθηματική ένταση, λυρισμό και εκφραστικότητα:

Trio élégiaque No. 1 – Sergei Rachmaninoff

1. Το Trio élégiaque No. 1 του Σεργκέι Ραχμάνινοφ είναι ένα από τα πρώτα έργα του μεγάλου Ρώσου συνθέτη και γράφτηκε το 1892.

2. Piano Trio No. 2 – Dmitri Shostakovich

3. Piano Trio No. 4 “Dumky” – Antonín Dvořák

Ελάτε να απολαύσετε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, όπου οι “μικρές σκέψεις” μετατρέπονται σε “μεγάλες δημιουργίες”.

Συντελεστές:

• Βιολί: Μαρίνα Ηλιάδου

• Βιολοντσέλο: Ματέο Σεστάνι

• Πιάνο: Αποστολία Αναστασίου

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 12€ και 10€ (γενική είσοδος) και 10€ και 8€ (μειωμένο) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr,

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Χορηγοί

• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines

• Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel | ΑΒΑΤΟΝ RESORT & SPA

• Επίσημος Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services

• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines

• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ

• Υποστηρικτές Φιλοξενίας: Καραταράκης Hotel & Restaurants | ASTORIA CAPSIS HOTEL | Metaxas Hospitality Group

• Χορηγοί: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | COCA COLA |ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης | Χαλκιαδάκης Α.Ε. | Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο | Τεχνομηχανική

• Επίσημος Χορηγός Πιστοποιήσεων: TUV AUSTRIA

• Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS

• Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3 | ΕΡΤ Ηράκλειο | ΕΡΤ Χανιά

Video: https://www.youtube.com/watch?v=fwniVtSbyeQ