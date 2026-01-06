ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μικρές Σκέψεις, Μεγάλες Δημιουργίες στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00, στην Αίθουσα Συναυλιών

Η βιολονίστρια Μαρίνα Ηλιάδου, ο τσελίστας Ματέο Σεστάνι και η πιανίστα Αποστολία Αναστασίου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλίες μουσικής δωματίου, υπό τον τίτλο «Μικρές Σκέψεις, Μεγάλες Δημιουργίες».

Ο τίτλος της συναυλίας αντλεί έμπνευση από το “Trio Dumky” του Antonín Dvořák, όπου η λέξη Dumky μεταφράζεται ως “σκέψεις”.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία εμβληματικά έργα για πιάνο τρίο, γεμάτα συναισθηματική ένταση, λυρισμό και εκφραστικότητα:

Trio élégiaque No. 1 – Sergei Rachmaninoff
1. Το Trio élégiaque No. 1 του Σεργκέι Ραχμάνινοφ είναι ένα από τα πρώτα έργα του μεγάλου Ρώσου συνθέτη και γράφτηκε το 1892.

2. Piano Trio No. 2 – Dmitri Shostakovich

3. Piano Trio No. 4 “Dumky” – Antonín Dvořák

Ελάτε να απολαύσετε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, όπου οι “μικρές σκέψεις” μετατρέπονται σε “μεγάλες δημιουργίες”.

Συντελεστές:
• Βιολί: Μαρίνα Ηλιάδου
• Βιολοντσέλο: Ματέο Σεστάνι
• Πιάνο: Αποστολία Αναστασίου

Προπώληση Εισιτηρίων
Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 12€ και 10€ (γενική είσοδος) και 10€ και 8€ (μειωμένο) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:
– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)
– Την ticketservices.gr,
– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Χορηγοί
• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines
• Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel | ΑΒΑΤΟΝ RESORT & SPA
• Επίσημος Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services
• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines

• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ
• Υποστηρικτές Φιλοξενίας: Καραταράκης Hotel & Restaurants | ASTORIA CAPSIS HOTEL | Metaxas Hospitality Group
• Χορηγοί: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | COCA COLA |ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης | Χαλκιαδάκης Α.Ε. | Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο | Τεχνομηχανική

• Επίσημος Χορηγός Πιστοποιήσεων: TUV AUSTRIA
• Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS
• Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3 | ΕΡΤ Ηράκλειο | ΕΡΤ Χανιά

Video: https://www.youtube.com/watch?v=fwniVtSbyeQ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λασίθι:Μήνυμα του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη...

0
«Σύνεση, συνεργασία, συλλογικότητα, ενότητα, αλληλεγγύη - ευχή μας το...

ΚΚΕ:Συλλυπητήριο μήνυμα της ΕΠ Κρήτης για τον...

0
Η ΕΠ Κρήτης του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά της...

Λασίθι:Μήνυμα του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη...

0
«Σύνεση, συνεργασία, συλλογικότητα, ενότητα, αλληλεγγύη - ευχή μας το...

ΚΚΕ:Συλλυπητήριο μήνυμα της ΕΠ Κρήτης για τον...

0
Η ΕΠ Κρήτης του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά της...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λευτέρης Αυγενάκης «Καλή φώτιση σε όλες και σε όλους»
Επόμενο άρθρο
Μεσόπελαγα του Σλάβομιρ Μρόζεκ στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST