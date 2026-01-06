Μικρές Σκέψεις, Μεγάλες Δημιουργίες στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00, στην Αίθουσα Συναυλιών
Η βιολονίστρια Μαρίνα Ηλιάδου, ο τσελίστας Ματέο Σεστάνι και η πιανίστα Αποστολία Αναστασίου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλίες μουσικής δωματίου, υπό τον τίτλο «Μικρές Σκέψεις, Μεγάλες Δημιουργίες».
Ο τίτλος της συναυλίας αντλεί έμπνευση από το “Trio Dumky” του Antonín Dvořák, όπου η λέξη Dumky μεταφράζεται ως “σκέψεις”.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία εμβληματικά έργα για πιάνο τρίο, γεμάτα συναισθηματική ένταση, λυρισμό και εκφραστικότητα:
Trio élégiaque No. 1 – Sergei Rachmaninoff
1. Το Trio élégiaque No. 1 του Σεργκέι Ραχμάνινοφ είναι ένα από τα πρώτα έργα του μεγάλου Ρώσου συνθέτη και γράφτηκε το 1892.
2. Piano Trio No. 2 – Dmitri Shostakovich
3. Piano Trio No. 4 “Dumky” – Antonín Dvořák
Ελάτε να απολαύσετε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, όπου οι “μικρές σκέψεις” μετατρέπονται σε “μεγάλες δημιουργίες”.
Συντελεστές:
• Βιολί: Μαρίνα Ηλιάδου
• Βιολοντσέλο: Ματέο Σεστάνι
• Πιάνο: Αποστολία Αναστασίου
Προπώληση Εισιτηρίων
Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 12€ και 10€ (γενική είσοδος) και 10€ και 8€ (μειωμένο) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:
– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)
– Την ticketservices.gr,
– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.
Χορηγοί
• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines
• Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel | ΑΒΑΤΟΝ RESORT & SPA
• Επίσημος Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services
• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines
• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ
• Υποστηρικτές Φιλοξενίας: Καραταράκης Hotel & Restaurants | ASTORIA CAPSIS HOTEL | Metaxas Hospitality Group
• Χορηγοί: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | COCA COLA |ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης | Χαλκιαδάκης Α.Ε. | Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο | Τεχνομηχανική
• Επίσημος Χορηγός Πιστοποιήσεων: TUV AUSTRIA
• Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS
• Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3 | ΕΡΤ Ηράκλειο | ΕΡΤ Χανιά
Video: https://www.youtube.com/watch?v=fwniVtSbyeQ