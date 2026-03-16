Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή για τον θάνατο του διακεκριμένου δικηγόρου Δημήτρη Ποντικάκη

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του διακεκριμένου δικηγόρου Δημήτρη Ποντικάκη, ενός αξιόλογου Χανιώτη που υπηρέτησε με συνέπεια τη δικηγορία και υπήρξε επί σειρά ετών πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, του ιστορικότερου Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας.

Μαχητικός και διεκδικητικός, πλην ευγενικός και κόσμιος στη συμπεριφορά του προς όλους, ανέπτυξε πέραν της δικηγορίας και πολυεπίπεδη κοινωνική δράση, αφήνοντας σπουδαίο αποτύπωμα στον τόπο μας.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.