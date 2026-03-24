Μήνυμα Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης για την Επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821, ενέπνευσε όλους τους μετέπειτα αγώνες για εθνική ανεξαρτησία στους λαούς των Βαλκανίων, ενεργοποίησε ένα μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία φιλελληνικό κίνημα που καθόρισε τις σχέσεις της χώρας μας με τους λαούς της Ανατολής και της Δύσης και προσέδωσε περιεχόμενο στην ταυτότητα των Ελλήνων, την εθνική, την πολιτική, τη συλλογική αλλά και την ατομική.

Πέρα από το ξεκάθαρο εθνικό διακύβευμα που αποτέλεσε τη στοχοθεσία των εξεγερθέντων, η Ελληνική Επανάσταση διέθετε ένα πανίσχυρο όπλο: το κύρος και τη διαχρονική, καθολικά αναγνωρισμένη, αξία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού που αποτέλεσε την ακλόνητη βάση στην οποία οικοδομήθηκε ο δυτικός πολιτισμός, αλλά και τη δύναμη της ελληνικής γλώσσας που επί 4000 χρόνια παραδίδει στον κόσμο, ανελλιπώς, θαυμαστά γραπτά τεκμήρια της ύπαρξης και του πλούτου της.

Στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, το τραγικά φορτισμένο από εμπόλεμες συρράξεις που διενεργούνται στη γειτονιά μας, καλούμαστε και πάλι να διασφαλίσουμε τη θέση της χώρας μας, με όρους αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας.

Και πάλι, αντλούμε από το ιδεολογικό οπλοστάσιο που μας κληροδότησε η Επανάσταση του ’21, τα πιο ισχυρά μέσα που διαθέτουμε: Την παιδεία και τη γλώσσα μας. Αυτά συνιστούν το πιο αξιόμαχο διαβατήριο εισόδου και παραμονής μας σε αυτό το διεθνές, αδυσώπητα ανταγωνιστικό, γεωπολιτικό και διπλωματικό περιβάλλον.

Αρκεί να τα αξιοποιήσουμε με το σεβασμό που αξίζουν, τη σύνεση και την ομοψυχία που υπαγορεύουν οι ίδιες οι συνθήκες.
Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες που συνεχίζουν να επενδύουν στη δύναμη της γνώσης, της ουσιαστικής παιδείας και της συνύπαρξης με ειρήνη, αλληλεγγύη και αποδοχή.

Ηράκλειο: Τρία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκαν στην...

0
Συλλήψεις έγιναν και στα τρία περιστατικά Τρία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας...

Πέντε νέοι δημοτικοί αστυνομικοί ορκίστηκαν στο Δήμο...

0
Πέντε νέοι δημοτικοί αστυνομικοί ορκίστηκαν στο Δημαρχείο Γουρνών, παρουσία...
politika-kritis-ad
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

