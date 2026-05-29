Μήνυμα της Βουλευτή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνας Σπυριδάκη, για την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

Σήμερα ξεκινά μία από τις πιο έντονες και φορτισμένες στιγμές της σχολικής σας διαδρομής. Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι εδώ, μαζί με όλα όσα κουβαλούν: άγχος, προσμονή, πίεση, αγωνία, αλλά και την προσπάθεια πολλών χρόνων που τώρα φτάνει σε μία κορύφωση.

Θέλω όμως να θυμάστε κάτι πολύ σημαντικό.

Δεν χρειάζεται σήμερα να αποδείξετε την αξία σας.

Την αξία σας την έχετε ήδη χτίσει μέρα με τη μέρα. Σε κάθε ξενύχτι, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε στιγμή που συνεχίσατε ενώ κουραστήκατε, ενώ απογοητευτήκατε, ενώ κανείς ίσως δεν έβλεπε τον κόπο σας.

Οι εξετάσεις αυτές είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ολόκληρη η ζωή σας. Είναι μία στάση στη διαδρομή σας, όχι ο τελικός προορισμός σας.

Γι’ αυτό μπείτε στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και σταθερή καρδιά. Δώστε τον καλύτερό σας εαυτό χωρίς φόβο για το “τέλειο”. Γιατί το σημαντικότερο δεν είναι η τελειότητα. Είναι η προσπάθεια, η επιμονή και η δύναμη να συνεχίζεις.

Και αν κάποιες στιγμές το άγχος φωνάζει πιο δυνατά από τη σκέψη, θυμηθείτε ότι δεν είστε μόνοι σας σε αυτή τη διαδρομή. Οι οικογένειές σας, οι καθηγητές σας, οι άνθρωποί σας βρίσκονται δίπλα σας με αγάπη, κατανόηση και πίστη σε εσάς.

Θέλω επίσης να απευθυνθώ στους γονείς, που αυτές τις ημέρες ζουν μαζί με τα παιδιά τους κάθε λεπτό αγωνίας. Είστε η ήρεμη δύναμη πίσω από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Η στήριξή σας, ακόμη και μέσα από μία απλή κουβέντα, μία αγκαλιά ή μία σιωπηλή παρουσία, είναι πολλές φορές εκείνη που κρατά τα παιδιά όρθια.

Και στους εκπαιδευτικούς, που όλα αυτά τα χρόνια δεν μετέδωσαν μόνο γνώσεις, αλλά έδωσαν κατεύθυνση, κουράγιο και πίστη στους μαθητές τους. Γιατί στο τέλος αυτό είναι που μένει περισσότερο.

Και αν κάτι αξίζει πραγματικά να κρατήσετε από αυτές τις ημέρες είναι ότι οι Πανελλήνιες δεν ορίζουν ποιοι είστε. Ορίζουν μόνο μία στιγμή. Η ζωή, όμως, είναι πολύ μεγαλύτερη από μία στιγμή και τα όνειρα δεν χωρούν ποτέ σε έναν βαθμό ή σε ένα αποτέλεσμα.

Καλή δύναμη σε όλες και όλους.

Το σημαντικότερο ήδη το έχετε καταφέρει: φτάσατε μέχρι εδώ με κόπο, αντοχή και πίστη.

Καλή επιτυχία και πίστη στα όνειρά σας!