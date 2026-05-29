Το μήνυμά της Ελένης Βατσινά για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων

Μήνυμα ενθάρρυνσης από την βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μήνυμά της η βουλευτής αναφέρει:

Αυτές οι μέρες έχουν μέσα τους κούραση, πίεση, άγχος.

Έχουν όμως και κάτι πολύ πιο σημαντικό: τα όνειρα και τις προσπάθειες μιας ολόκληρης χρονιάς.

Οι Πανελλαδικές είναι μια σημαντική στάση στη ζωή σας, όχι όμως αυτή που θα καθορίσει ποιοι είστε και μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε.

Είναι μία μάχη, όχι ολόκληρος ο δρόμος.

Η ζωή ανοίγει δρόμους ακόμη κι εκεί που σήμερα ίσως βλέπετε αβεβαιότητα.

Γι’ αυτό μπείτε σε αυτή τη διαδικασία με πίστη στον εαυτό σας, καθαρό μυαλό και δύναμη.

Και να θυμάστε: καμία εξέταση δεν μπορεί να χωρέσει την αξία, την προσωπικότητα και τα όνειρα ενός ανθρώπου.

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά!