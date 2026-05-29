ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Το μήνυμά της Ελένης Βατσινά για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μήνυμα ενθάρρυνσης από την βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μήνυμά της η βουλευτής αναφέρει:

Αυτές οι μέρες έχουν μέσα τους κούραση, πίεση, άγχος.
Έχουν όμως και κάτι πολύ πιο σημαντικό: τα όνειρα και τις προσπάθειες μιας ολόκληρης χρονιάς.

Οι Πανελλαδικές είναι μια σημαντική στάση στη ζωή σας, όχι όμως αυτή που θα καθορίσει ποιοι είστε και μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε.
Είναι μία μάχη, όχι ολόκληρος ο δρόμος.

Η ζωή ανοίγει δρόμους ακόμη κι εκεί που σήμερα ίσως βλέπετε αβεβαιότητα.
Γι’ αυτό μπείτε σε αυτή τη διαδικασία με πίστη στον εαυτό σας, καθαρό μυαλό και δύναμη.

Και να θυμάστε: καμία εξέταση δεν μπορεί να χωρέσει την αξία, την προσωπικότητα και τα όνειρα ενός ανθρώπου.

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά!

 

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μήνυμα από την Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Χανίων...

0
Καλή επιτυχία σε όλους μας ,1η μέρα πανελληνίων . Είμαστε...

Μήνυμα της Βουλευτή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ –...

0
Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, Σήμερα ξεκινά μία από τις πιο...

Μήνυμα από την Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Χανίων...

0
Καλή επιτυχία σε όλους μας ,1η μέρα πανελληνίων . Είμαστε...

Μήνυμα της Βουλευτή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ –...

0
Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, Σήμερα ξεκινά μία από τις πιο...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η Κρήτη ποντάρει στους Ινδικούς γάμους – Διαρκούν ως 7 μέρες, έχουν εκατοντάδες καλεσμένους
Επόμενο άρθρο
Μήνυμα της Βουλευτή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνας Σπυριδάκη, για την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related